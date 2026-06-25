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Medienmitteilung: Harley-Davidson stellt die Maschinen des Creators Custom Clash vor

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HARLEY-DAVIDSON STELLT DIE MASCHINEN DES CREATORS CUSTOM CLASH VOR

Europäische Kreative treten im ultimativen Custom Contest gegeneinander an – die Votingphase beginnt

ZUG, SCHWEIZ (25. Juni 2026) - Jetzt kann online abgestimmt werden! Harley-Davidson stellt die sechs Maschinen vor, die im Rahmen des neuen Creators Custom Clash gegeneinander antreten. Dabei handelt es sich um einen europaweiten Contest, der aus frischen, kreativen Perspektiven die Custom Culture feiert. Damit legt er den Fokus auf die Tradition der Individualisierung, die seit jeher eng mit der Marke verbunden ist.

Im Zentrum des Wettbewerbs stehen europäische Content-Creator, die sich dieser ultimativen Custombike-Challenge stellen. Gemeinsam mit seinem regionalen Harley-Davidson Vertragshändler verwandelte jeder Teilnehmer ein serienmässiges H-D Modell in sein individuelles Traumbike, das nun um den Titel des Gesamtsiegers konkurriert.

Während des gesamten Umbauprozesses nahmen die Creator ihre Community mit auf die Reise: Auf ihren Social-Media-Kanälen dokumentierten sie jeden Schritt des Projekts und gewährten exklusive Einblicke – von der ersten Idee über die Umsetzung bis hin zum fertigen Custombike.

DIE UMBAUTEN

Frankreich – Eskyas x Macadam Moto | Street Bob

Mit seiner Interpretation der Street Bob verfolgt Eskyas einen bewusst reduzierten Ansatz, der den ursprünglichen Charakter des Motorrads bewahrt und zugleich gezielt weiterentwickelt. Ein massgefertigter, flacher und schmaler Lenker mit entsprechenden Kabeln, ein dezent tiefergelegtes Fahrwerk (–20 mm hinten, –5 mm vorn) sowie ein breiter 180er am Heck verleihen der Maschine ein noch agileres Handling. Features der H-D Redline Collection, Kellermann Atto Mikroblinker, ein Screamin’ Eagle Extreme Circle Luftfilter und die elektronisch gesteuerte Auspuffanlage von Dr. Jekill & Mr. Hyde setzen technische Highlights, während handgefertigte Designelemente dem Bike eine unverwechselbare Persönlichkeit verleihen. Das Ergebnis ist ein klares, fokussiertes Custombike, das Fahrbarkeit und stilvolle Raffinesse in den Fokus rückt.

Italien – Jack NBC | Breakout

Jack NBC interpretiert die Breakout mit einer mutigen, performanceorientierten Handschrift. Der Umbau kombiniert ein angriffslustiges Styling mit zeitgemässer Kreativität. Auf der Basis langer Erfahrung im H-D Customizing wurde die Maschine mit ausgewählten Komponenten und starken visuellen Kontrasten veredelt. Das Resultat ist ein ausdrucksstarkes Motorrad, das Kraft, Individualität und moderne Custom Culture vereint und zugleich das bislang ambitionierteste Projekt des italienischen Creators darstellt.

Spanien – Javier Gallardo | Low Rider

Nómada – so lautet der Name von Javier Gallardos Interpretation der Low Rider, einer modernen Maschine, die Freiheit, Abenteuerlust und den persönlichen Ausdruck ihres Schöpfers verkörpert. Charakteristisch sind die grossen Speichenräder und die lang gestreckte, kraftvolle Silhouette, die dem Bike eine unverwechselbare Präsenz verleihen. Die Lackierung greift Designelemente der 1970er-Jahre auf und kombiniert klassische Farbtöne mit glitzernden Akzenten zu einem zeitgemässen Retrolook. Ergänzt wird das Konzept durch eine Auspuffanlage von Dr. Jekill & Mr. Hyde, die klassischen V-Twin-Sound mit moderner Technik verbindet. Das Gesamtbild vermittelt Dynamik, Bewegung und die enge Verbindung des Fahrers mit der Strasse – ein Bike, das gleichermassen Emotion und Funktionalität vermittelt.

Grossbritannien – Miles Langford | Street Bob

Der renommierte Tätowierer Miles Langford überträgt sein kreatives Potenzial auf eine performanceorientierte Street Bob, die sich an der Clubsport-Szene orientiert und neben kompromissloser Power auch eine markante Ästhetik besitzt. Hochwertige Komponenten wie die Screamin’ Eagle x Öhlins Fahrwerkskomponenten, breitere Reifen, Arlen Ness Big Brake Bremsscheiben und eine Dr. Jekill & Mr. Hyde 2-in-1-Auspuffanlage verleihen dem Bike sowohl eine beeindruckende Präsenz als auch sportliche Fahrleistungen. Der Kraus Lenker und die vom BMX-Sport inspirierten Griffe greifen Einflüsse aus Langfords Jugend auf und unterstreichen die persönliche Note des Umbaus. Leichte Fender, eine überarbeitete Schwinge und eine knapp geschnittene H-D Verkleidung schaffen die perfekte Balance aus Funktionalität, Fahrkomfort und Design. Besondere Aufmerksamkeit verdient die aufwendige Lackierung mit Metallic-Flames über Gold-Leaf-Stripes – eine emotionale Hommage an den verstorbenen Linkin Park Frontmann Chester Bennington. Das Ergebnis ist ein ebenso persönliches wie kompromissloses Performance-Bike.

Niederlande – Arjan van den Boom | Street Bob

Mit Pink Savage präsentiert Arjan van den Boom, Gründer von Ironwood Custom Motorcycles, eine aussergewöhnliche Interpretation der Street Bob. Der Umbau betont die wilde Haltung eines Scramblers, wenn auch im charakteristischen Stil eines modernen Custombikes. Ein höhergelegtes Fahrwerk, die Umrüstung auf Kettenantrieb und die Pirelli MT60 RS Bereifung verleihen der Maschine eine kompakte, kraftvolle Erscheinung. Ergänzt wird das Konzept durch Powerkomponenten wie den Screamin’ Eagle Vortex Extreme Luftfilter und die Vance & Hines Upsweep-Auspuffanlage. Die auffällige Lackierung in Ruby Stone Red setzt einen selbstbewussten Akzent und bildet einen spannenden Kontrast zur rauen Mechanik der Maschine. Das Resultat: ein Bike, das auf eindrucksvolle Weise rohe Kraft und raffinierte Gestaltung vereint.

Deutschland – Pia Tillmann, Zicco Banach & Angelo Carlucci | Breakout

Die gemeinsame Vision von Pia Tillmann, Zicco Banach und Angelo Carlucci mündet in einer ausdrucksstarken Breakout, die unterschiedliche kreative Einflüsse harmonisch zusammenbringt. Lila Flames-Graphics, in glänzendem Chrom ausgeführte Details sowie ein grauer Sitz mit Leopardenmuster und lila Ziernähten schaffen einen unverwechselbaren Look voller Charakter und Individualität. Die hohe Sissybar setzt nicht nur ein markantes Designstatement, sondern erweitert zugleich die Alltagstauglichkeit des Bikes. Für den passenden Sound sorgt eine Auspuffanlage von Dr. Jekill & Mr. Hyde, die den kraftvollen Auftritt akustisch unterstreicht. Das Ergebnis ist ein selbstbewusstes Custombike, das klassische Stilmittel und einen zeitgemässen Look zusammenbringt.

Unter folgender Adresse können jetzt alle sechs Custombikes online begutachtet werden: https://h-dcustomgallery.com/ch/de/creators-custom-clash. Das Onlinevoting läuft bis zum 10. September 2026.

Seinen Höhepunkt erreicht der Wettbewerb im Rahmen der European Bike Week am Faaker See in Österreich (8. bis 13. September 2026), wo erstmals alle sechs Motorräder gemeinsam präsentiert werden. Der Gesamtsieger wird anschliessend durch die kombinierte Wertung einer Fachjury und des Onlinevotings bestimmt. Als Preis erhält der Sieger das von ihm entworfene und individuell aufgebaute Harley-Davidson Custombike.

Mit dem Creators Custom Clash unterstreicht Harley-Davidson einmal mehr sein Engagement für Kreativität, Individualität und handwerkliche Perfektion. Der Wettbewerb zeigt eindrucksvoll, dass die Custom Culture weit mehr als ein vorübergehender Trend ist – sie ist seit jeher ein fester Bestandteil der DNA von Harley-Davidson.

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