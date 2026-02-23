Harley-Davidson Switzerland GmbH

Die Harley-Davidson Nights steigen 2026 auf internationalen Märkten.

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

DIE HARLEY-DAVIDSON NIGHTS STEIGEN 2026 AUF INTERNATIONALEN MÄRKTEN

Unverwechselbare Events, bei denen jeder willkommen ist

ZUG, 23. JANUAR 2026 - Jetzt ist es wieder so weit: Zeit für die Harley-Davidson Nights, die mit cooler Musik, viel Energie, einer Riesenportion Kameradschaft und natürlich jeder Menge Motorrädern feiern, was der Hersteller Moto Culture nennt. 2024 gab H-D in Europa den Startschuss für Events, die auf grosse Resonanz stiessen – Wiederholungen standen deshalb ausser Frage. 2026 wird das Konzept weltweit ausgeweitet. Am Freitag, dem 20. März öffnen die an der Aktion teilnehmenden Harley-Davidson Vertragshändler in der Asia-Pacific-Region, in Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ihre Türen, um begeisterte Fans, passionierte Motorradfahrer und Markenneulinge willkommen zu heissen.

Geboten werden neben Live-Entertainment, Food und Drinks auch Aktionen, die zum jeweiligen Händlerstandort passen. Bei alledem steht das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund, das Menschen mit und ohne Motorradführerschein verbinden wird.

An diesem Abend werden den Besuchern auch die neuen 2026er-Modelle von Harley-Davidson präsentiert. Motorradfans und Freunde der Marke nutzen die Gelegenheit, die Neuheiten des amerikanischen Herstellers, Power, Design und technologischen Fortschritt live zu erleben. Je nach Händler kann das Angebot unterschiedliche Modelle umfassen. Mit von der Partie sind bei zahlreichen Händlern Street Glide Limited oder Road Glide Limited – eine eindrucksvolle Weiterentwicklung der Harley-Davidson Grand American Touring Modellpalette.

Auch die neuen Street Glide® 3 Limited und Road Glide® 3 heben Stil, Performance und Komfort des dreirädrigen Motorradfahrens auf ein neues Niveau. Die vielseitige Pan America® 1250 Limited ergänzt das Line-up als expeditionstaugliches Adventure-Touring-Motorrad.

Vielleicht ist sogar eine Maschine der Enthusiast Collection „Liberty Edition“ dabei, die mit exklusiven Lackierungen und Graphics das 250-jährige Jubiläum der Gründung der USA feiert. Oder ein Modell aus der Kollektion der limitierten Custom Vehicle Operations (CVO). Dabei handelt es sich um fünf Typen mit äusserst edlen Lackierungen und besonders leistungsstarken Motoren.

Neben den Maschinen geht es um Individualität und natürlich um das Lebensgefühl namens Harley-Davidson. Die Besucher entdecken die neuen H-D Parts & Accessories Kollektionen, die ihre Bikes noch einzigartiger machen, sowie die Fashion und MotorClothes Produkte, die den Spirit von Harley-Davidson widerspiegeln.

Die Harley-Davidson Nights unterstreichen die Idee des Herstellers, mehr als ein Motorrad zu liefern, nämlich ein Lebensgefühl, das mit dem Geist der Zusammengehörigkeit unter den Bikern einhergeht. Der Event steigt bei allen an der Aktion teilnehmenden Vertragshändlern Europas. Einzelheiten findet man unter Harley-Davidson.com.

HARLEY-DAVIDSON MEDIENSTELLE SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA Pablo Morales c/o Brand Affairs AG Office +41 44 254 80 00 Mühlebachstrasse 8 / 8008 Zürich / Switzerland