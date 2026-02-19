Lindenhofgruppe: Anpassung der Betriebszeiten Notfall Sonnenhof

Lindenhofgruppe AG

Die geringe Nachfrage während der Nachtstunden und der anhaltende Mangel an qualifizierten Fachpersonen im Gesundheitsbereich führen zu reduzierten Nacht-Betriebszeiten des Notfalls am Sonnenhofspital. Die Änderungen gelten per 1. März 2026.

Die limitierte Nachfrage zu den nächtlichen Betriebszeiten am Notfall Sonnenhofspital, im Jahresdurchschnitt 1.3 Kontakte zu Patientinnen und Patienten pro Nacht, und der anhaltende Mangel an qualifizierten Fachpersonen im Gesundheitsbereich sind die Gründe für die Reduktion der Notfall-Betriebszeiten.

Die Änderungen gelten ab Sonntag, den 1. März 2026.

Die Notfallstation am Sonnenhofspital wird nachts zwischen 22:00 und 7:00 Uhr nicht mehr betrieben. Stattdessen werden Blaulicht-Organisationen und Rettungsdienste sowie Privatpersonen nachts an den Notfall am Lindenhofspital gewiesen. Nach der Erstversorgung durch das Notfallzentrum Lindenhof, und allenfalls einer Nacht auf der neuen Abklärungsbettenstation im Lindenhofspital, werden Patientinnen und Patienten nach definierten Kriterien triagiert und entsprechend im Sonnenhof oder im Lindenhof hospitalisiert.

Die Geschäftsleitung ist überzeugt, dass sie mit diesen Anpassungen die Notfallversorgung zugunsten der Berner Bevölkerung nachhaltig und mit hoher Behandlungsqualität sicherstellt.

Lindenhofgruppe

Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. An ihren drei Standorten Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 172'000 Patientinnen und Patienten, davon rund 30'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Onkologie, Innere Medizin, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie, Gefässchirurgie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'600 Mitarbeitende.