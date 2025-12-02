SWISSpur Online AG

SWISSpur erweitert sein Sortiment an Premium-Schlafsystemen und stärkt seine Position als zuverlässiger Anbieter für ergonomischen Komfort und hochwertige Schlaflösungen.

Das Unternehmen bietet ein sorgfältig kuratiertes Sortiment aus Matratzen, Boxspringbetten, Toppern und Schlafaccessoires an, die in der Schweiz entwickelt und nach hohen Qualitätsstandards gefertigt werden. Die SWISSpur Online AG übernimmt dabei ausschliesslich Aufgaben rund um Vertrieb, Kundenberatung, Produktauswahl und Service - und tritt nicht als Hersteller der angebotenen Produkte auf.

"Unser Fokus liegt darauf, Kundinnen und Kunden durch kompetente Beratung zu unterstützen und ihnen Zugang zu qualitativ hochwertigen Schlafsystemen zu ermöglichen", erklärt Michael Janzik, Geschäftsführer der SWISSpur Online AG. "Wir wählen unser Sortiment sehr bewusst aus und orientieren uns an Komfort, Langlebigkeit und ergonomischen Anforderungen. Ziel ist es immer, ein spürbar besseres Schlafgefühl zu schaffen."

Neben dem Online-Shop bietet das Unternehmen persönliche Beratungsmöglichkeiten sowie ein erweitertes Probeschlaf-Angebot an. Dabei stehen individuelle Bedürfnisse im Mittelpunkt - vom bevorzugten Liegegefühl bis hin zu spezifischen gesundheitlichen Anforderungen.

Die SWISSpur Online AG arbeitet eng mit Schweizer Fachpartnern zusammen und stellt sicher, dass Kundinnen und Kunden sowohl online als auch im stationären Handel kompetente Unterstützung erhalten.