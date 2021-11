Lindenhofgruppe

Lindenhofgruppe lanciert Kampagne zu medizinischen und pflegerischen Kernkompetenzen

Bern (ots)

"Verantwortungsvolle Medizin und Pflege" - Die Dachkampagne der Lindenhofgruppe fährt ab Montag, 29. November 2021 auf den Tramlinien 8 und 9 durch Bern.

Das Tram der Lindenhofgruppe, seit 2015 mit verschiedenen Sujets und Botschaften in Bern unterwegs, ist der Bevölkerung bestens bekannt. Das Tram ist ein zentraler Kommunikationskanal der Spitalgruppe.

Nach Corona-bedingten Verschiebungen geht das neue Tram der Lindenhofgruppe per Montag, den 29. November 2021 auf die Reise durch die Berner Innenstadt. Unter dem Motto "Verantwortungsvolle Medizin und Pflege" lädt es Bernerinnen und Berner ein, an einer Wissensreise durch den menschlichen Körper teilzuhaben.

Multimediale Wissensreise durch den menschlichen Körper

Auf der Tramhülle werden verschiedene Organe des menschlichen Körpers künstlerisch dargestellt. Die ästhetischen Zeichnungen eröffnen Einblicke in die Welt der menschlichen Organe. Im Inneren des Trams beginnt die eigentliche Wissensreise und zwar multimedial.

Verschiedene Möglichkeiten geben den Einstieg in die Wissensreise: Tram-Reisende können auf Hängekartons oder über verschiedene beklebte Flächen im Tram erste Informationen zu einem bestimmen Thema erhalten. Wer mehr erfahren möchte, scannt den jeweiligen QR-Code und gelangt so auf verschiedene digitale Kanäle, auf denen mehr und tiefergehende Informationen aufbereitet sind. Den Drehpunkt bildet hier die komplett neu konzipierte Kampagnen-Website miteinander-stark.ch, die ebenfalls am Montag, 29. November live geht.

Moderne Kampagnen-Website - mobile first

Die Website der Kampagne nimmt die künstlerischen Darstellungen der Organe auf und liefert weiterführende Informationen zum jeweiligen Thema. Dabei werden auch Weiterleitungen zu anderen Kanälen oder der Website der Lindenhofgruppe angeboten. Die Kampagnen-Site nimmt aktuelle digitale Trends auf und überrascht mit horizontalem Scrolling und animierten Illustrationen. Mit der konsequenten Ausrichtung auf mobile Endgeräte lädt sie unkompliziert dazu ein, die Wissensreise zu starten und überrascht mit ihrer Nutzerfreundlichkeit.

Im Zentrum: die medizinischen und pflegerischen Kernkompetenzen der Lindenhofgruppe

Die Lindenhofgruppe, mit ihren Standorten Engeried-, Lindenhof- und Sonnenhofspital, weist verschiedene medizinische Zertifizierungen aus und steht kulturell für ein standortübergreifendes und interdisziplinäres starkes Miteinander - zum Wohl ihrer Patientinnen und Patienten. Die Pflege der Spitalgruppe blickt auf eine über 100-jährige Erfolgsgeschichte zurück und geniesst einen hervorragenden Ruf bei Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Patientinnen und Patienten.

Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 140`000 Patientinnen und Patienten, davon über 27`000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin, Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Viszeralchirurgie, Urologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Neurochirurgie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2`500 Mitarbeitende.

