«Supply» in HSG Focus – Die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazins

Heute erscheint die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazins HSG Focus. Das Dossier der dritten Ausgabe 2021 zeigt ausgewählte Perspektiven auf das Thema «Supply». Hinter der sperrigen deutschen Bezeichnung «Einkauf und Beschaffung» verbirgt sich eine der wichtigsten Erfindungen des Wirtschafts- und Wertschöpfungskreislaufs.

Die Corona-Pandemie hat den Einkauf und die Beschaffung mehr denn je gefordert. So fehlten und fehlen zum Beispiel Schutzkleidung, Desinfektionsmittel oder Medikamente. Welche Lehren ziehen die Unternehmen daraus und was beschäftigt sie? Im Dossier geben Fachleute aus Forschung und Praxis auch dazu Einblick.

Eine Auswahl von Titeln:

Weiterhin erfahren Sie in unserem Magazin Neues über Campuslandschaft und -leben und über eine kostenlose Ausbildung für Studierende zu Radiomachern bei toxic.fm. Mattea Bieniok berichtet über den studentischen Verein Salsita Rica und das Tanzen in Zeiten der Pandemie. In der Kolumne wirft HSG-Ökonomin Beatrix Eugster einen Blick auf ein Herbstsemester 2021.

Das gesamte digitale Unimagazin als Web-App finden Sie hier: www.hsgfocus.ch

HSG Focus erscheint viermal pro Jahr und enthält nebst Video-, Audio- und Text-Beiträgen zum jeweiligen Dossier-Thema auch Neues und Hintergründiges zum Uni-Leben, aus der Forschung sowie von unseren Alumni. Im Anhang finden Sie das Cover der aktuellen Ausgabe, wie immer ausgedacht und gezeichnet von der St.Galler Karikaturistin Corinne Bromundt.

