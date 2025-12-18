SRG SSR

"Sports Awards" 2025: sei atlete e sei atleti nominati in ciascuna delle categorie "Sportiva" e "Sportivo"

In occasione degli "Sports Awards" l'attenzione si focalizza sulle personalità sportive che si sono distinte nel corso dell'ultimo anno. I nomi delle nominate e dei nominati delle categorie "Sportiva" e "Sportivo" sono ora noti. Nel corso della diretta di domenica 4 gennaio 2026, il pubblico televisivo svizzero potrà partecipare attivamente alla designazione delle vincitrici e dei vincitori tramite il televoto.

Anche nel 2025 le personalità sportive svizzere sono state protagoniste in numerosi campionati europei e mondiali nonché nelle competizioni di Coppa del mondo, nelle più diverse discipline sportive. Le migliori verranno premiate domenica 4 gennaio 2026 per le loro prestazioni eccezionali. Nelle categorie "Sportiva" e "Sportivo" il pubblico televisivo della Svizzera potrà partecipare alla proclamazione della vincitrice e del vincitore tramite televoto (le informazioni sulla procedura di voto sono riportate nell'infobox).

Le nominate nella categoria "Sportiva" sono:

Mathilde Gremaud , sci freestyle; campionessa mondiale di slopestyle, 2 podi in Coppa del Mondo

, sci freestyle; campionessa mondiale di slopestyle, 2 podi in Coppa del Mondo Lara Gut-Behrami, sci alpino;secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo, vincitrice della Coppa del Mondo di super-G, 10 podi in Coppa del Mondo (di cui 3 vittorie)

sci alpino;secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo, vincitrice della Coppa del Mondo di super-G, 10 podi in Coppa del Mondo (di cui 3 vittorie) Ditaji Kambundji, atletica leggera; campionessa del mondo nei 100 metri ostacoli, argento ai Mondiali 60 metri ostacoli (indoor), campionessa europea nei 60 metri ostacoli (indoor, record europeo), 3 podi in Diamond League, record svizzero

atletica leggera; campionessa del mondo nei 100 metri ostacoli, argento ai Mondiali 60 metri ostacoli (indoor), campionessa europea nei 60 metri ostacoli (indoor, record europeo), 3 podi in Diamond League, record svizzero Alessandra Keller, mountain bike; bronzo ai Mondiali di cross-country, campionessa del mondo di cross-country short-track, 5 podi in Coppa del Mondo (di cui 2 vittorie)

mountain bike; bronzo ai Mondiali di cross-country, campionessa del mondo di cross-country short-track, 5 podi in Coppa del Mondo (di cui 2 vittorie) Camille Rast, sci alpino; oro ai Mondiali di slalom, terzo posto alla Coppa del Mondo di slalom, 4 podi in Coppa del Mondo (di cui 2 vittorie)

sci alpino; oro ai Mondiali di slalom, terzo posto alla Coppa del Mondo di slalom, 4 podi in Coppa del Mondo (di cui 2 vittorie) Marlen Reusser, ciclismo su strada; campionessa mondiale ed europea nella cronometro individuale, vincitrice del Tour de Suisse e del Giro di Burgos, secondo posto al Giro d'Italia e a La Vuelta, 10 podi del World Tour (di cui 5 vittorie), terzo posto nella classifica annuale UCI

I nominati nella categoria "Sportivo" sono:

Loïc Meillard , sci alpino; campione del mondo di slalom, bronzo ai Mondiali di slalom gigante, terzo posto nella Coppa del Mondo generale, secondo posto nella Coppa del Mondo di slalom, terzo posto nella Coppa del Mondo di slalom gigante, 7 podi in Coppa del Mondo (di cui 2 vittorie)

, sci alpino; campione del mondo di slalom, bronzo ai Mondiali di slalom gigante, terzo posto nella Coppa del Mondo generale, secondo posto nella Coppa del Mondo di slalom, terzo posto nella Coppa del Mondo di slalom gigante, 7 podi in Coppa del Mondo (di cui 2 vittorie) Marco Odermatt , sci alpino; campione del mondo di super-G, primo posto nella Coppa del Mondo generale, primo posto nella Coppa del Mondo di slalom gigante, super-G e discesa libera, 17 podi in Coppa del Mondo (di cui 9 vittorie)

, sci alpino; campione del mondo di super-G, primo posto nella Coppa del Mondo generale, primo posto nella Coppa del Mondo di slalom gigante, super-G e discesa libera, 17 podi in Coppa del Mondo (di cui 9 vittorie) Armon Orlik , lotta svizzera; re della lotta svizzera, altre due incoronazioni

, lotta svizzera; re della lotta svizzera, altre due incoronazioni Noè Ponti , nuoto; argento ai Mondiali nei 50 e 100 metri delfino, campione mondiale in vasca corta nei 50 metri delfino, 100 metri delfino e 100 metri misti, 3 record mondiali in vasca corta, 8 record svizzeri (2 in vasca lunga / 6 in vasca corta), 2 vittorie nella Coppa del Mondo in vasca corta

, nuoto; argento ai Mondiali nei 50 e 100 metri delfino, campione mondiale in vasca corta nei 50 metri delfino, 100 metri delfino e 100 metri misti, 3 record mondiali in vasca corta, 8 record svizzeri (2 in vasca lunga / 6 in vasca corta), 2 vittorie nella Coppa del Mondo in vasca corta Noe Seifert , ginnastica artistica; bronzo all-around ai Campionati del Mondo

, ginnastica artistica; bronzo all-around ai Campionati del Mondo Franjo von Allmen, sci alpino; campione del mondo di discesa libera, secondo posto nella Coppa del Mondo di discesa libera, 6 podi in Coppa del Mondo (di cui 3 vittorie)

Come funziona la nomina della sportiva dell'anno e dello sportivo dell'anno

Il comitato di nomina, composto da Swiss Olympic, dalla Athletes Commission di Swiss Olympic, da sportpress.ch e dalla SSR individua una selezione di 15 candidate e 15 candidati. Tutte le persone preselezionate sono state protagoniste di performance straordinarie nel periodo compreso tra il 1° novembre 2024 e il 31 ottobre 2025. Per individuare le migliori sei candidate e i migliori sei candidati, le sportive e gli sportivi di punta di Swiss Olympic, i media sportivi svizzeri e sportpress.ch esprimono il loro voto. Il risultato finale si compone in parti uguali dei risultati della votazione dei media, delle sportive e degli sportivi di punta e del televoto (ciascuno per un terzo).

