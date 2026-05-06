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Success Story di localsearch: Visimedia aumenta la visibilità online

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Zürich (ots)

Nella serie "Success Stories" di localsearch, Digital Partner delle PMI svizzere, Elvis Muhaxheri racconta come una strategia digitale mirata gli ha consentito di rendere Visimedia più facile da trovare online, raddoppiando le visite al suo sito web.

Visimedia, basata a Berna, fornisce alla sua clientela un supporto informatico personalizzato e un'assistenza comprensibile, comunicando al contempo fiducia. L'azienda si rivolge in particolare alle persone anziane e offre assistenza per computer, smartphone, TV e Internet direttamente a domicilio. Per essere trovato meglio anche online e acquisire nuova clientela, Elvis Muhaxheri ha puntato sulla collaborazione con localsearch.

Visibilità proprio dove la clientela fa ricerche

La collaborazione con localsearch mirava a ottimizzare la presenza digitale di Visimedia. L'attenzione era rivolta su un sito web professionale, una migliore reperibilità su Google e una presentazione chiara e comprensibile dei servizi.

Il sito web è collegato in modo ottimale a Google e compare regolarmente tra i primi risultati nelle ricerche su assistenza informatica a Berna, supporto IT a domicilio o accompagnamento tecnologico per gli anziani. In questo modo i potenziali clienti trovano rapidamente l'aiuto che cercano, proprio nel momento in cui ne hanno bisogno.

Il risultato è chiaramente quantificabile, con il raddoppiamento delle visite al sito web di Visimedia e un numero sensibilmente maggiore di richieste.

Fiducia e assistenza personale come fattori di successo

Un elemento centrale di questo successo è un'assistenza personale e comprensibile. Elvis Muhaxheri dà sostegno ai suoi clienti direttamente a casa loro, accompagnandoli in qualsiasi fase, dall'acquisto di nuovi dispositivi alla configurazione e alla trasmissione dei dati, fino a offrire corsi di formazione individuali adatti agli anziani.

Questa vicinanza crea fiducia. Molti clienti raccomandano attivamente Visimedia a Berna, Thun e Bienne. In combinazione con una forte presenza online, si crea così un'immagine complessiva convincente, che permette di acquisire nuova clientela fedele.

Una crescita duratura con localsearch

Elvis Muhaxheri è convinto del valore di questa collaborazione:

"Grazie a localsearch ho più visibilità online. Appaio tra i primi risultati su Google e oggi le visite al mio sito web sono raddoppiate. Questo mi porta molte più richieste."

Visimedia mostra in modo tangibile come servizi locali, fiducia e visibilità digitale possano completarsi vicendevolmente con successo. Mentre Elvis Muhaxheri assiste personalmente i propri clienti sul posto, localsearch assicura dietro le quinte una forte presenza in rete e una crescita duratura.

Chi siamo

localsearch è il partner leader nel marketing online per le PMI e le aziende individuali svizzere. Con digitalONE e advertiseONE, offre due soluzioni performanti che aiutano le aziende a rafforzare la propria competitività nell'era digitale.

digitalONE è il pacchetto all-in-one per il marketing online moderno, che combina in modo semplice, efficiente e personalizzato visibilità automatizzata, presenza online professionale, sito web, webshop, tool di prenotazione online, gestione della reputazione e strumenti per la comunicazione con la clientela. advertiseONE assicura la massima portata e un successo quantificabile grazie a campagne pubblicitarie online basate sui dati condotte su Google, Meta e altre piattaforme.

localsearch punta sull'intelligenza artificiale per supportare i clienti nella creazione dei contenuti, nell'automazione e nell'ottimizzazione delle loro misure di marketing digitale. Gli assistenti basati sull'IA aiutano le PMI a lavorare in modo più efficiente, a risparmiare tempo e a migliorare ulteriormente la qualità della loro presenza digitale per un maggiore impatto nel marketing online.

Inoltre, con local.ch e search.ch, localsearch gestisce e commercializza le piattaforme di elenchi e di prenotazione con la maggiore copertura in Svizzera. Tra i suoi marchi figurano anche renovero, la piattaforma di artigiani leader in Svizzera, Localcities, dedicata a comuni e associazioni, e il servizio di comparazione dei fornitori Comparazione CH.

localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities e Comparazione CH sono marchi di Swisscom Directories SA, un'affiliata al 100% di Swisscom SA.