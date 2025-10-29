swissstaffing - Verband der Personaldienstleister der Schweiz

Swiss Staffingindex: le ralentissement se poursuit

Dübendorf (ots)

La baisse de l'activité économique et le choc des tarifs douaniers pèsent sur l'activité des prestataires de services de l'emploi et plongent le travail temporaire et les placements en emplois fixes dans le rouge.

Le ralentissement de l'économie suisse affecte le Swiss Staffingindex. Les heures effectuées par les travailleurs temporaires ont baissé de 6,1 pour cent au 3e trimestre par rapport à celui de l'année précédente. Le nombre de placements en emplois fixes a quant à lui chuté de 28,9 pour cent. Ce recul s'explique par la détérioration de l'économie mondiale. Une évolution renforcée par la hausse des tarifs douaniers et la situation économique difficile en Allemagne.

L'industrie suisse est affectée par la conjoncture mondiale. Pour le secteur temporaire, cela se traduit par une diminution des pics de commandes chez les clients entreprises, un tassement des besoins de personnel, et donc une réduction de la demande de personnel temporaire. Les emplois fixes sont encore plus touchés. Ramon Gut, directeur de Impirio AG, dresse le constat suivant: "En cas de besoin, les clients entreprises misent d'abord sur le travail temporaire. Dans le cas des recrutements en emploi fixe, l'incertitude économique actuelle a ralenti les processus de décision. Les entreprises sont devenues plus prudentes". Et pourtant, toutes les branches ne sont pas concernées de la même manière. Ramon Gut: "Dans le secteur de la construction, la demande de main-d'oeuvre temporaire est stable et constitue un pilier important". Les besoins de rénovation et de nouveaux logements restent solides. Et les entreprises de travail temporaire sont à même de fournir le personnel requis.

Le secteur informatique touché par le recul

La récession économique entraîne aussi une baisse d'activité dans le secteur du placement de travailleurs temporaires hautement qualifiés. Mario Kaufmann, propriétaire de Vangard AG, s'est spécialisé dans le placement de personnel qualifié SAP. Son constat: "La demande en spécialistes SAP a subi un nouveau coup d'arrêt après la hausse des tarifs douaniers. Les leaders du marché et les fournisseurs de niche profitent de la nouvelle situation du marché pour recruter des spécialistes rares". Les projets informatiques sont souvent les premiers à être écartés par les entreprises qui souhaitent réduire les coûts et se repositionner avant d'investir à nouveau. Apparu avant le choc des droits de douane, ce recul est sans précédent pour le secteur informatique, qui avait enregistré une croissance constante pendant des années.

Le ralentissement favorise la fidélisation du personnel

L'affaiblissement conjoncturel se manifeste également du côté des candidats. Les candidatures de personnes ayant perdu récemment leur emploi repartent à la hausse. Ces personnes se tournent alors vers les prestataires de services de l'emploi pour revenir plus rapidement sur le marché du travail. Dans le même temps, les travailleurs qualifiés hésitent à changer d'emploi. Ramon Gut le sait: "La loyauté des travailleurs n'a jamais été aussi forte. Ils ont foi en leur employeur pour traverser cette période d'incertitude". À l'inverse, il est devenu moins attrayant de saisir de nouvelles opportunités, d'où une difficulté pour les entreprises à pourvoir les postes vacants.

Perspectives

À l'heure où la situation économique reste tendue en Suisse, des signaux positifs nous arrivent en provenance de certains secteurs essentiels, comme celui de la construction. De plus, le travail temporaire est un gage de flexibilité pour les entreprises en ces temps difficiles. Aussi peut-on s'attendre à voir la récession ralentir et l'économie se stabiliser au cours des prochains mois.