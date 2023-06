Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy nimmt an der Eröffnungsfeier des Solarkraftwerks Mezőcsát teil, dem größten Solarkraftwerk Ungarns

Das PV-Kraftwerk in Mezőcsát, Ungarn, das größte Kraftwerk in Osteuropa, hat offiziell den Betrieb aufgenommen. Die ungarische Öl- und Gas-Aktiengesellschaft (allgemein als MOL-Gruppe bekannt) hielt die Eröffnungszeremonie ab, um diese Leistung zu würdigen. Zeng Jianping, Vice President von Risen Energy, Wu Jing, Vertriebsleiter für Europa, und Ye Jiajun, Leiter des Produktzentrums, waren zu der Veranstaltung eingeladen.

„Ungarn importiert 76 % seiner Energie, und die Verringerung der Abhängigkeit von Erdgas sowie die Erhöhung des Anteils von Strom aus alternativen Quellen sind wichtige Ziele", twitterte Energieminister Csaba Lantos. „Die Einweihung des Kraftwerks Mezőcsát, des größten Solarparks des Landes, ist ein Schritt zur Erreichung dieser Ziele."

Risen Energy baut seit Langem ein Vertriebsnetz in Ungarn auf, und im Jahr 2022 machten die Modullieferungen von Risen Energy über 70 % des Gesamtvolumens in Ungarn aus.

Risen Energy lieferte die hocheffizienten PERC-PV-Module der Titan-Serie für das Kraftwerk Mezőcsát. Das Modul liefert eine hohe Energieausbeute und eine erhebliche CO2-Reduzierung. Der Einsatz fortschrittlicher Technologien, darunter zerstörungsfreies Schneiden, hochdichte Verkapselung, MBB und Niederspannungsdesign, sorgt für einen extrem hohen Wirkungsgrad des Moduls. Gleichzeitig werden die mechanische Leistung, die Sicherheit und die Stabilität der Module erheblich verbessert, sodass die Kunden ihre Anforderungen an eine ökologisch nachhaltige Energieversorgung erfüllen können.

Bei der Zeremonie wurden die Markenstärke, die technische Kompetenz und die Servicequalität von Risen Energy von der MOL-Gruppe in hohem Maße gewürdigt. Das Engagement des Unternehmens, hocheffiziente Module mit garantierter Qualität und Quantität zu liefern, in Verbindung mit seiner fortschrittlichen Hochleistungsmodultechnologie, beeindruckte die MOL-Gruppe mit ihrer beträchtlichen Investitionsrendite. Beide Parteien brachten ihr gemeinsames Streben nach einer vertieften Zusammenarbeit zum Ausdruck, mit dem Ziel, ihre Partnerschaft zu stärken und in Zukunft mehr qualitativ hochwertige und richtungsweisende PV-Projekte durchzuführen.

