Airbiquity

Airbiquity stärkt Zusammenarbeit mit Renesas für weitere Technologie-Integrationsbemühungen

Seattle, 20, Januar 2022 (ots/PRNewswire)

Bietet erweiterte Möglichkeiten für effiziente und sichere Over-The-Air-Software-Updates; Ermöglicht erweiterte Fahrerassistenz- und autonome Fahrfunktionen

Airbiquity®, ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Fahrzeugdiensten, gab heute einen Fortschritt in seiner Zusammenarbeit mit Renesas, einem führenden Anbieter von fortschrittlichen Halbleiterlösungen, bekannt. Diese erweiterte Technologieintegration umfasst das Renesas R-Car S4 System-on-Chip (SoC) und die Software-Management-Plattform Airbiquity OTAmatic®.

Die zunehmende Abhängigkeit von Software, elektronischen Steuergeräten (ECUs), Sensoren und Mikroprozessoren für autonome Fahrzeugsysteme und -funktionen - kombiniert mit der Komplexität der sicheren Verwaltung von Over-the-Air (OTA)-Software-Updates für Millionen von Fahrzeugen gleichzeitig - hat zu einer Nachfrage nach einer automobilgerechten Lösung geführt, die aus leistungsstarken Telematikprozessoren besteht, die durch eine robuste OTA-Softwareverwaltungsplattform unterstützt werden. Die Kombination von Renesas R-Car S4 mit Airbiquity OTAmatic ermöglicht eine sichere und leistungsstarke Lösung für die nächste Welle fortschrittlicher autonomer Fahrfunktionen für Automobilhersteller.

Zunächst bietet die Kombination von R-Car S4 und OTAmatic die Bereitstellung von Software-Updates für ein Linux-basiertes Primärsteuergerät. Zusätzliche Integrationen sorgen für die Bereitstellung von Software-Updates für sekundäre Steuergeräte und die Einhaltung des AUTOSAR Adaptive Software-Architektur Standards für eine einfache Integration in Automobilplattformen und Software-Stacks.

„Die Bereitstellung hochentwickelter Dienste und Technologien, die fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren ermöglichen, sind für die Automobilindustrie von entscheidender Bedeutung", so Keefe Leung, Airbiquity Vice President of Product Management. „Airbiquity und Renesas treiben die Integration unserer OTAmatic-Softwaremanagement-Plattform auf dem R-Car-SoC von Renesas voran, indem sie sichere Multi-ECU-Updates unter Verwendung des neuesten AUTOSAR Adaptive Software-Architektur-Standards hinzufügen, um die neuesten Funktionalitäten zu adressieren."

„Da sich die Fahrzeugarchitekturen ständig weiterentwickeln, wird die zuverlässige und sichere Verwaltung von Software im Fahrzeug auch weiterhin eine Herausforderung für die Industrie darstellen", sagte Naoki Yoshida, Vice President der Automotive Digital Products Marketing Division von Renesas. „Airbiquity verfügt über führende OTA-Softwaretechnologie und Cloud-Services, die OTA für vernetzte Fahrzeuge ermöglichen, sowie über Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den R-Car SoCs von Renesas. Gemeinsam werden wir eine fortschrittliche, serienreife Lösung für R-Car-SoC-Kunden liefern, die diese OTA-Herausforderungen entschärfen und gleichzeitig zur breiten Einführung des vernetzten und autonomen Fahrens beitragen wird."

Informationen über die frühere Integration von Renesas R-Car H3 SoC und Airbiquity OTAmatic finden Sie hier. Um mehr über OTAmatic von Airbiquity zu erfahren, klicken Sie hier. Um mehr über den R-Car S4 SoC von Renesas Electronics zu erfahren, klicken Sie hier.

