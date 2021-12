Universität St. Gallen

St.Gallen gegen Leukämie: Typisierungsaktion an der HSG

HSG-Studierende und Blutspende SRK Schweiz laden am 14. und 15. Dezember 2021 zu einer öffentlichen Registrierungsaktion für die Blutstammzellspende ein. Alle gesunden Personen zwischen 18 und 40 Jahren können sich kostenlos in der internationalen Datenbank für Blutstammzellspender registrieren lassen. Die Aktion «St.Gallen gegen Leukämie» findet unter dem Motto «All I want for Christmas is you – sei das grösste Geschenk dieses Jahr» statt.

Wann und wo?

Am 14. und 15. Dezember 2021, jeweils von 9 bis 16 Uhr, Universität St.Gallen (HSG), gegenüber des HSG-Shops im 09-Bibliotheksgebäude. Lageplan und Informationen zur Anfahrt sind auf der HSG-Website zu finden.

Online-Registrierung

Wer am Anlass der studentischen Initiative «St.Gallen gegen Leukämie» nicht vor Ort sein kann, kann sich auch online über die Blutstammzellspende informieren und als Spenderin oder Spender registrieren: www.blutstammzellspende.ch

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

Kontakt für Fragen:

Jonas Jörchel, Präsident «St.Gallen gegen Leukämie»

jonas.joerchel@gegenleukaemie.org

www.blutstammzellspende.ch www.gegenleukaemie.org Facebook Instagram

