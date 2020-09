THOMAS SABO GmbH & Co.KG

The Magic of Jewellery - THOMAS SABO und Rita Ora zeigen glamouröse Herbst/Winter-Kollektion 2020

Bild-Infos

Download

Lauf a. d. Pegnitz (ots)

THOMAS SABO und Markenbotschafterin Rita Ora laden ein, die neue Herbst/Winter-Kollektion 2020 zu entdecken. Im Mittelpunkt steht die "Magie des Schmucks", die sich in einer Vielzahl von neuen Designs aus 925er Sterlingsilber entfaltet. Glamour, Handarbeit und ein Hauch Verführung zeichnen die Schmuckstücke aus. Ihre Optik ist eine Hommage an die Natur, ihre faszinierenden Mythen und anziehende Symbolik.

Verbotene Früchte: Die Magic Garden Linie verführt mit Schlange und Apfel in schwarz-roter Trendoptik zu neuen modischen Highlights. Eine glänzende 750er Gelbgold-Vergoldung verleiht weiteren Designs eine edle Wirkung. Als Blickfang legt sich die Schlange als Ring elegant um den Finger. Passend dazu sorgen hochwertige Malachit-Steine mit ihrem intensiven Grün für weitere ausdrucksstarke Schmuckunikate.

Die Fortführung der Linie Magic Stones bietet Eleganz in magischen Facetten. Die neue, prachtvolle Juwelenfarbe Cognac versprüht bezaubernde Anmut. Hochwertig, in Handarbeit geschliffen und präzise in offene, vergoldete Steinfassungen gesetzt, entfalten die Schmucksteine ihr faszinierendes Strahlen.

Die THOMAS SABO x Rita Ora Kollektionslinien Magic Garden und Magic Stones werden ab dem 1. September exklusiv in THOMAS SABO Shops sowie im Online-Shop unter www.thomassabo.com eingeführt.

Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial hier zum Download bereit:

https://nextcloud.thomassabo.com/s/Anr6AzsDHBQCDRM

@thomassabo #magicbyTS

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen, das seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb anbietet. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit mit über 3.100 Verkaufspunkten vertreten, darunter rund 260 Shops sowie der Online-Shop unter www.thomassabo.com. THOMAS SABO zählt international rund 1.600 Angestellte, am Heimatstandort beschäftigt das Unternehmen über 500 Mitarbeiter. Seit September 2019 expandiert THOMAS SABO in Deutschland und Österreich mit exklusiven Private-Shopping-Erlebnissen im Direktvertrieb.

Pressekontakt:

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Sarina Förster

PR Manager Deutschland

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 786

Mail: s.foerster@thomassabo.com