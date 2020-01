THOMAS SABO GmbH & Co.KG

Frühlingsgefühle zum Saisonauftakt - THOMAS SABO zeigt neue MAGIC GARDEN Kollektion 2020 in Berlin

Berlin (ots)

Über 200 exklusiv geladene Gäste der Lifestyle-Branche und internationalen Presse hieß THOMAS SABO beim Press Cocktail Frühjahr/Sommer 2020 am Mittwoch, den 15. Januar in den als magischer Garten inszenierten Räumlichkeiten des China Clubs Berlin willkommen. Mit Liebe zum Detail handgefertigt, stand die neue Schmuckkollektion mit ihren bunten Regenbogenfarben, schimmernden Opaleffekten sowie Motiven aus Flora und Fauna im Mittelpunkt des Events.

Die kunstvollen Kollektionsneuheiten, präsentiert von der globalen Markenbotschafterin Rita Ora, sind von der Magie eines sommerlichen Gartens inspiriert. TV-Moderatorin Rebecca Mir, die zusammen mit Massimo Sinató den Press Cocktail besuchte, war begeistert: "Die neuen Trendpieces von THOMAS SABO üben einfach eine magische Anziehungskraft aus!"

Sterlingsilber, kombiniert mit Gelbgold-Vergoldung, Kolibris zusammen mit Libellen, leichte Pastelltöne, gemixt mit bunten Edelsteinfarben - der unverkennbare THOMAS SABO Mix-and-Match-Stil kennt keine Grenzen. Die verschiedenen Stilistiken, Farben und Metalle sorgten für bunte Kontraste und weckten bei vielen weiteren prominenten Gästen, darunter Schauspielerin Valentina Pahde sowie Influencerin Cathy Hummels, die Vorfreude auf die neuen Trends.

Neben Schmuck und Uhren für Damen führt THOMAS SABO auch weitere ausgewählte Designs im Unisex-Stil sowie für Herren ein. Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2020 ist ab sofort weltweit in THOMAS SABO Shops, unter www.thomassabo.com, bei ausgewählten Fachhändlern sowie exklusiv in Deutschland und Österreich im Rahmen der individuell unter https://youandfriends.thomassabo.com buchbaren THOMAS SABO You & Friends Private-Shopping-Events erhältlich.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen, das seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb anbietet. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit mit über 3.100 Verkaufspunkten vertreten, darunter rund 260 Shops sowie der Online-Shop unter www.thomassabo.com. THOMAS SABO zählt international rund 1.600 Angestellte, am Heimatstandort beschäftigt das Unternehmen über 500 Mitarbeiter. Seit September 2019 expandiert THOMAS SABO in Deutschland und Österreich mit exklusiven Private-Shopping-Erlebnissen im Direktvertrieb.

