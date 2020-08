viva luzern

Einladung Medienanlass: Stadt Luzern und Viva Luzern eröffnen Alterssiedlung Guggi

Nach zweijähriger Bauzeit eröffnen die Stadt Luzern und Viva Luzern die sanierte Alterssiedlung Guggi.

Die Stadt Luzern als Bauherrin und Viva Luzern als Nutzerin stellen das Bauwerk und die Verwendung gemeinsam vor. Gerne laden wir die Medienschaffenden am 1. September 2020 um 9.00 Uhr zum Medienanlass mit anschliessender Besichtigung der Räumlichkeiten ein. Der Anlass wird unter Einhaltung der Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus durchgeführt. Wir bitten Sie um Anmeldung zuhanden Viva Luzern bis am Freitag, 28. August, per Mail oder telefonisch.

Referentinnen

- Stadträtin Manuela Jost, Baudirektorin - Andrea Wanner, Geschäftsführerin Viva Luzern

Ort

Viva Luzern, Café Restaurant Guggi, Taubenhausstrasse 14, 6005 Luzern

Medienkontakt

Viva Luzern, Ramona Helfenberger, Leiterin Kommunikation 041 612 70 14, ramona.helfenberger@vivaluzern.ch

Stadt Luzern, Urs Dossenbach, Projektleiter Kommunikation 041 208 83 00, kommunikation@stadtluzern.ch