THOMAS SABO präsentiert Charming Collection

Eine Kollektion ohne Stillstand: Der THOMAS SABO Charm Club steht seit 2006 für die Vielfalt und Lebensfreude der Marke und erhält nun mit der Charming Collection eine neue Struktur.

"Der THOMAS SABO Charm Club ist eine Linie, die sich immer weiterentwickelt: Sie reflektiert aktuelle Schmucktrends und die Wünsche unserer Kunden. Ich freue mich darauf, diese Geschichte mit der Charming Collection fortzuschreiben", so Firmengründer Thomas Sabo.

Im Kern vereint die Kollektionslinie Symbole der Charm Club Welt und die Expertise der Marke im Sterlingsilber-Bereich mit dem aktuellen Mix-&-Match-Trend. Die Designs sind filigran, zart, lebensfroh und inspirieren zu Looks im Layering- und Stacking-Style.

Ketten, Armbänder, Armspangen, Ringe und Ohrschmuck bieten eine nahezu grenzenlose Kombinationsvielfalt. Creolen, Ohrstecker und Ear Cuffs sind einzeln erhältlich und lassen sich individuell zusammenstellen. Die rund 300 Neuheiten bewegen sich vorwiegend im mittleren Preissegment. Darüber hinaus bestehen die Kult-Charms der Charm Club Kollektion in rund 500 Designs fort.

Die Neuheiten des THOMAS SABO Charm Clubs und die Charming Collection für Herbst/Winter 2020 sind ab dem 1. August 2020 weltweit in THOMAS SABO Shops, Shop-in-Shops, im Online-Shop unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern erhältlich.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen, das seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb anbietet. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit mit über 3.100 Verkaufspunkten vertreten, darunter rund 260 Shops sowie der Online-Shop unter www.thomassabo.com. THOMAS SABO zählt international rund 1.600 Angestellte, am Heimatstandort beschäftigt das Unternehmen über 500 Mitarbeiter. Seit September 2019 expandiert THOMAS SABO in Deutschland und Österreich mit exklusiven Private-Shopping-Erlebnissen im Direktvertrieb.

