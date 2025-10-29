Cornèr Banca SA

Il Gruppo Cornèr ha scelto SAP Taulia per lanciare le carte virtuali Visa in Svizzera e in Europa

Ein Dokument

Lugano/San Francisco (California) (ots)

Il Gruppo Cornèr, in collaborazione con SAP Taulia, leader mondiale nelle soluzioni per la gestione del capitale circolante e società del gruppo SAP, ha annunciato oggi il lancio delle carte virtuali Cornèrcard SAP Taulia Visa. La soluzione, completamente integrata in SAP ERP, SAP Ariba Buying e SAP Business Network, è ora disponibile per i clienti aziendali in Svizzera e in altri mercati europei tramite Cornèr Europe.

La partnership, annunciata il 20 marzo 2025 (comunicato iniziale su cornergroup.ch/en/media), si è ora concretizzata in una soluzione finalizzata per il mercato: essendo la prima soluzione di questo tipo in Svizzera, consentirà pagamenti B2B intelligenti e completamente automatizzati, perfettamente integrati nell'ecosistema SAP. Emesse istantaneamente e progettate per uso singolo, le carte virtuali offrono un controllo completo della spesa, trasparenza ed efficienza operativa. Allo stesso tempo, supportano l'ottimizzazione della liquidità e l'agilità finanziaria.

La soluzione supporta grandi imprese e multinazionali, in particolare nei settori farmaceutico, sanitario, della vendita al dettaglio, della moda e del lusso. I principali responsabili delle decisioni includono direttori finanziari, responsabili della tesoreria, responsabili degli approvvigionamenti e responsabili della catena di fornitura che mirano a modernizzare le strategie relative al capitale circolante, ridurre i carichi di lavoro manuali e rafforzare i rapporti con i fornitori.

Gestione della liquidità senza interruzioni, completamente integrata

La soluzione offre alle aziende un accesso diretto e flessibile al capitale circolante, anche in periodi di incertezza economica. I fornitori sono pagati puntualmente, è possibile sfruttare gli sconti dinamici e rafforzare le partnership di fornitura resilienti.

Danielle Weinblatt, Chief Product Officer di SAP Taulia, osserva:"Il nostro obiettivo era chiaro: fornire alle aziende una soluzione di pagamento moderna, utilizzabile subito e ben integrata nell'ERP. Insieme a Cornèr Banca, offriamo alle aziende l'efficienza, il controllo e la flessibilità di liquidità di cui hanno bisogno - proprio nel cuore dei loro sistemi finanziari".

Processi finanziari automatizzati e migliore integrità dei dati

Dal momento dell'invio della fattura all'esecuzione del pagamento, il processo è completamente automatizzato. Le operazioni manuali sono ridotte, mentre la trasparenza migliora. Ogni transazione è riconducibile a una fattura specifica, migliorando la tracciabilità e la preparazione delle revisioni contabili.

Alessandro Seralvo, Executive Vice President di Cornèr Banca, sottolinea: "Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti aziendali una soluzione che va ben oltre i pagamenti digitali: è uno strumento strategico per la gestione moderna della liquidità: sicuro, flessibile e pienamente compatibile con SAP".

Portata globale, basata su innovazione affidabile

L'accettazione globale e l'infrastruttura di Visa garantiscono un'elaborazione senza intoppi, anche nei pagamenti internazionali.

Lucy Demery, Head of Visa Commercial Solutions presso Visa Europe, commenta: "Siamo entusiasti di collaborare con Cornèr Banca e SAP per integrare le credenziali di pagamento Visa nel software che le aziende utilizzano ogni giorno. Si tratta di una soluzione innovativa che permette alle aziende di ottimizzare i processi e accedere facilmente al capitale necessario per finanziare la crescita".

I principali vantaggi in sintesi

Pagamenti istantanei e sconti: i fornitori sono pagati puntualmente, mentre gli addetti agli acquisti beneficiano di sconti per pagamenti anticipati.

Accesso flessibile alla liquidità: il capitale circolante può essere investito in modo strategico.

Processi automatizzati: nessuna verifica manuale, nessun file di pagamento separato.

Sicurezza elevata: numeri di carte virtuali a uso singolo con limiti di spesa predefiniti.

Integrazione piena con SAP: compatibile con SAP ERP, SAP Ariba Buying e SAP Business Network.

Disponibilità

Le carte virtuali Visa emesse grazie alla partnership tra Cornèrcard e SAP Taulia sono ora disponibili tramite il Gruppo Cornèr in Svizzera e tramite Cornèr Europe in alcuni mercati europei selezionati.

L'illustrazione dell'architettura della soluzione può essere scaricata qui.

A proposito del Gruppo Cornèr

Il Gruppo Cornèr è un gruppo bancario svizzero, privato e indipendente, che offre servizi di banca universale ed è stato fondato nel 1952 a Lugano, la terza piazza finanziaria più importante della Confederazione Elvetica, dopo Zurigo e Ginevra. I servizi e i prodotti destinati alla clientela coprono l'intera gamma dell'offerta bancaria tradizionale, con una specializzazione più specifica nei settori del Private Banking, del finanziamento, delle carte di pagamento Visa, Mastercard e Diners Club (Cornèrcard) e del trading online (Cornèrtrader), attività sulle quali poggia lo sviluppo del Gruppo Cornèr. Il Gruppo Cornèr è composto dalla casa madre Cornèr Banca SA di Lugano, dalle succursali di Chiasso, Ginevra, Locarno, Zurigo e Guernsey, dalle affiliate Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe SA, Finpromotion SA e Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informazioni su cornergroup.ch

A proposito di Taulia

SAP Taulia, leader mondiale nel settore fintech, offre soluzioni di gestione del capitale circolante potenziate dall'intelligenza artificiale che liberano liquidità e rafforzano la resilienza della catena di approvvigionamento. Con una rete globale di oltre 40 partner finanziari e volumi di transazioni annuali superiori a 800 miliardi di dollari, SAP Taulia fornisce il set più completo di strumenti per la gestione del working capital nel settore, perfettamente integrati con SAP Business Suite. Scelta da leader globali come Airbus, Red Bull, T-Mobile e Bridgestone, la piattaforma innovativa e affidabile di SAP Taulia consente alle aziende di accelerare il flusso di cassa e sbloccare opportunità di crescita su larga scala.Trasforma il futuro della tua finanza con SAP Taulia: taulia.com

A proposito di Visa

Visa (NYSE: V) è un'azienda leader a livello globale nel settore dei pagamenti digitali, facilitando le transazioni tra consumatori, esercenti, istituti finanziari ed enti governativi in oltre 200 paesi e territori. La nostra missione è collegare il mondo attraverso la rete di pagamenti più innovativa, comoda, affidabile e sicura, per favorire la crescita di persone, aziende ed economie. Siamo convinti che un sistema economico inclusivo porti benefici a tutti e che l'accesso ai servizi finanziari sia un requisito fondamentale per il futuro dei pagamenti. Maggiori informazioni su visa.com