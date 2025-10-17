LIDL Schweiz

Lidl Svizzera informa di aver avviato un richiamo del prodotto "Freshona Lamponi surgelati"

Weinfelden (ots)

Lidl Svizzera richiama attualmente pubblicamente il prodotto "Freshona Lamponi surgelati" con data di scadenza 11.07.2027. Il cadmio è stato rilevato nel prodotto in quantità superiori al livello massimo consentito dalla legge. Pertanto è necessario che i clienti si attengano rigorosamente al richiamo e non consumino in nessun caso il prodotto.

Il prodotto interessato "Freshona Lamponi surgelati" è stato venduto presso Lidl Svizzera. Nel completo rispetto della tutela dei consumatori, Lidl Svizzera ha reagito immediatamente ritirando dal commercio il prodotto interessato. Il prodotto può essere restituito in tutte le filiali Lidl. Il prezzo di acquisto verrà naturalmente rimborsato, anche senza presentazione dello scontrino.

Il richiamo dal commercio riguarda esclusivamente il prodotto "Freshona Lamponi surgelati" con data di scadenza 11.07.2027. Altri prodotti venduti da Lidl Svizzera non sono oggetto di richiamo.

Lidl Svizzera si scusa con tutti i clienti per eventuali disagi arrecati.