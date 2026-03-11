Infomaniak

Infomaniak struttura la propria governance per accompagnare una nuova fase di crescita

Bild-Infos

Download

Ginevra (ots)

Il fornitore svizzero di servizi cloud Infomaniak rafforza il proprio Consiglio di amministrazione con la nomina di Paul Such, figura di riferimento nella cybersicurezza, e Patricia Solioz Mathys, dirigente riconosciuta nella gestione di grandi infrastrutture pubbliche. Queste due personalità accompagnano una nuova fase di sviluppo del gruppo, caratterizzata da una crescita sostenuta, una strutturazione rafforzata e la preparazione di un'accelerazione strategica.

+50% di crescita in tre anni e 56 milioni di fatturato

Nel 2025, Infomaniak ha realizzato un fatturato di 56 milioni di franchi svizzeri. Per accompagnare questa dinamica e rispondere alla domanda crescente di soluzioni cloud e IA sovrane, l'azienda prevede di investire 200 milioni di franchi nei prossimi anni nel potenziamento delle proprie infrastrutture di data center in Svizzera, nello sviluppo delle proprie capacità in intelligenza artificiale e nel reclutamento di talenti qualificati in ingegneria e R&S. Questi investimenti mirano a consolidare la posizione della Svizzera come polo d'eccellenza del cloud sovrano in Europa.

Questa crescita è trainata dall'insieme dei mercati europei, con una dinamica particolarmente forte in Germania (+69%), in Francia e in Belgio (+19% ciascuno), in Svizzera (+14%) e in Italia (+59%). Il resto del mondo registra anch'esso una progressione del 24%, confermando l'espansione crescente di Infomaniak oltre i suoi mercati storici.

In un contesto geopolitico segnato dalle sfide della sovranità digitale, della resilienza delle infrastrutture critiche e della dipendenza dagli hyperscaler extraeuropei, Infomaniak consolida la propria posizione come soluzione europea credibile, capace di combinare crescita, indipendenza e padronanza tecnologica end-to-end, con forti impegni in materia di sostenibilità e protezione della vita privata.

Una governance che si amplia per il cambio di scala

La totalità del capitale di Infomaniak è detenuta dal 10% dei suoi collaboratori. Questo modello azionario garantisce l'indipendenza strategica e la totale assenza di influenze esterne sugli orientamenti industriali e tecnologici.

Sin dalla sua creazione, Infomaniak si è sviluppata con una governance volutamente snella, privilegiando circuiti decisionali brevi, una forte capacità esecutiva e una visione industriale di lungo termine. Finora, il suo Consiglio di amministrazione era composto da Boris Siegenthaler, fondatore e presidente, e da Frank Guemara, amministratore indipendente.

Boris Siegenthaler, che mantiene la presidenza del Consiglio, incarna la visione strategica e il DNA di Infomaniak da oltre trent'anni: indipendenza tecnologica, competenze locali e impegno durevole.

Al suo fianco, Frank Guemara ha svolto un ruolo centrale nella strutturazione finanziaria dell'azienda. Esperto contabile diplomato EXPERTsuisse e socio gerente di Triportail SA a Ginevra, specialista riconosciuto in revisione, governance finanziaria, valutazione e trasmissione d'impresa, garantisce il rigore contabile, la solidità dei meccanismi di controllo interno e la gestione dei rischi.

Organico triplicato in sette anni

A gennaio 2019, Infomaniak contava 105 collaboratori. A gennaio 2025, l'azienda ne riuniva 256. A inizio marzo 2026, sono 316, con oltre 80 assunzioni in meno di un anno.

Questa progressione continua riflette un vero e proprio cambio di scala industriale e organizzativo, trainato dallo sviluppo del cloud sovrano, dei servizi di intelligenza artificiale e delle soluzioni collaborative.

In questo contesto di crescita sostenuta e di accelerazione del mercato europeo del cloud, Infomaniak adegua la composizione del proprio Consiglio di amministrazione per anticipare le sfide strategiche, tecnologiche e finanziarie dei prossimi anni e per accompagnare in modo duraturo il proprio cambio di scala. I due nuovi amministratori sono stati nominati all'unanimità dall'assemblea generale straordinaria.

Patricia Solioz Mathys entra nel Consiglio ed è nominata Vicepresidente. Direttrice generale dei Transports publics de la région lausannoise (tl) dal 2020 al 2026 (una rete utilizzata da 133 milioni di viaggiatori e un'organizzazione di 2 000 collaboratori), dispone di una solida esperienza nella gestione di organizzazioni complesse e di infrastrutture di grande portata. In precedenza, ha ricoperto diverse funzioni dirigenziali presso i Services Industriels de Genève (SIG), dove era in particolare direttrice Smart City, dopo aver iniziato la sua carriera presso la società di consulenza Arthur Andersen / BearingPoint. Specialista riconosciuta in governance istituzionale e nella gestione degli stakeholder, impegnata sui temi ESG, apporta un'expertise preziosa nel dialogo con il settore pubblico, le grandi organizzazioni e gli ambienti regolamentati. La sua nomina rafforza la strutturazione formale del Consiglio e la sua capacità di accompagnare un'azienda in forte crescita in un quadro istituzionale esigente.

Paul Such entra nel Consiglio di amministrazione. Pioniere svizzero della cybersicurezza, fondatore di SCRT nel 2002 (divenuta Orange Cyberdefense Svizzera) e di Hacknowledge, attuale CEO di Swiss Post Cybersecurity, apporta oltre vent'anni di esperienza imprenditoriale e un'expertise tecnica di primo piano nella protezione delle infrastrutture critiche. Fondatore della conferenza Insomni'hack e membro del comitato organizzativo di Black Alps, docente all'EPFL, presso le scuole universitarie professionali (SUP) e all'Università di Ginevra, membro del Consiglio di amministrazione della Banca Cantonale di Friburgo dal 2017, rafforza la credibilità internazionale di Infomaniak nel campo della sicurezza dei dati e del cloud sovrano. Il suo arrivo rafforza inoltre la dimensione cyber e la capacità di anticipazione di fronte alle minacce sistemiche.

Una struttura pronta ad accelerare

L'azienda si afferma oggi come un attore strutturante del cloud sovrano in Svizzera e in Europa, al servizio di organizzazioni pubbliche, finanziarie, mediatiche e industriali.

Con questa evoluzione, il Consiglio di amministrazione di Infomaniak riunisce ora:

la visione fondatrice e la continuità strategica,

un'expertise finanziaria e di conformità comprovata,

una competenza di riferimento nella cybersicurezza,

una padronanza consolidata della governance istituzionale e delle grandi infrastrutture.

Questa strutturazione segna una tappa importante nella traiettoria dell'azienda. Accompagna una fase di espansione sostenuta e prepara le prossime tappe dello sviluppo industriale.

Infomaniak sta valutando le leve che le permettano di accelerare i propri investimenti nelle infrastrutture cloud e nelle capacità di intelligenza artificiale per rispondere a una domanda europea crescente di soluzioni sovrane. Qualunque sia l'evoluzione del suo finanziamento, Infomaniak si impegna a preservare la propria indipendenza strategica e i principi che fondano la sua identità: padronanza locale delle competenze, protezione della vita privata e impegno ecologico.

Questo rafforzamento del Consiglio traduce una volontà chiara: dotare Infomaniak di una governance all'altezza del suo ruolo di operatore di infrastrutture digitali critiche, consolidando al contempo i fondamenti che ne hanno fatto la singolarità da oltre trent'anni.

"La nostra ambizione è chiara: costruire un'infrastruttura digitale europea sovrana, indipendente e sostenibile, con un livello di esigenza equivalente a quello dei più grandi attori internazionali." - Boris Siegenthaler, Fondatore e Presidente del Consiglio di amministrazione

Informazioni su Infomaniak

Infomaniak sviluppa e gestisce una suite completa di servizi digitali sovrani: cloud computing, collaborazione online, intelligenza artificiale, streaming, soluzioni per eventi e marketing. Le infrastrutture di Infomaniak sono alimentate al 100% da energie rinnovabili e progettate per la massima efficienza energetica. Una parte significativa dell'elettricità consumata viene recuperata sotto forma di calore e reimmessa nella rete di teleriscaldamento, consentendo di riscaldare migliaia di abitazioni. Questo approccio riduce significativamente l'impronta carbonica del cloud e iscrive l'infrastruttura in una logica di sostenibilità a lungo termine, tanto ambientale quanto economica.