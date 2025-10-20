Association Suisse des Paralysés ASPr-SVG I Polio.ch

Plus jamais de poliomyélite en Suisse. Veillons-y!

Bild-Infos

Download

Fribourg (ots)

Rien ne sert à banaliser la situation: la circulation actuelle du virus de la poliomyélite, accompagnée par des taux de vaccination trop faibles et à une méfiance croissante à l'égard des vaccins, constitue un danger réel.

Le virus de la poliomyélite est parmi nous et peut se transmettre d'une personne à l'autre. Il est inoffensif pour les personnes vaccinées, mais il ne l'est pas pour des personnes non vaccinées, en particulier pour les enfants en bas âge et les personnes immunodéprimées.

À l'occasion de la Journée mondiale contre la polio 2024, nous avions communiqué : "De nouveaux cas sont possibles en Suisse". Quelques jours plus tard, des virus de la polio furent détectés pour la première fois dans les eaux usées en Allemagne et dans quatre autres pays européens. En avril 2025 encore, des virus de la polio ont été tracés dans les plus grandes villes d'Allemagne - et ceci pendant plusieurs semaines.

Le virus de la polio est sans doute présent dans les eaux usées suisses. Pour l'instant, l'Office fédéral de la santé publique n'effectue pas de mesure à ce sujet. Le seul moyen pour éviter l'apparition de nouveaux cas serait une proportion élevée de personnes vaccinées - idéalement 95 %, mais au moins 90 %. En Suisse, ces taux sont parfois inférieurs, en particulier en Suisse centrale et en Appenzell, ainsi que dans les cantons ruraux en général. Faute de données actuelles, on peut estimer que dans ces cantons, certaines régions sont nettement sous-vaccinées. En Allemagne, dans plus de la moitié des districts, le taux de vaccination des enfants de deux ans était inférieur à 80 % à la fin de 2024, et même inférieur à 50 % dans certaines régions. Aucun Bundesland en Allemagne n'atteint le taux de 90 %.

Les pays du tiers-monde sont mieux protégés

Face à la détresse et la menace, les pays du tiers-monde sont en partie mieux armés que les pays industrialisés, où la nécessité et l'efficacité de la vaccination sont de plus en plus remises en question.

Pas d'éradication en vue

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà repoussé à plusieurs reprises la date de son objectif d'une éradication complète, la dernière fois de 2026 à 2029, mais même en 2029, le virus circulera et sera tout aussi dangereux. Bien qu'uniquement quelques dizaines de cas dus à des virus sauvages et quelques centaines dus à des virus vaccinaux mutants et excrétés sont rendus publics dans le monde par année, les virus continuent de pénétrer en Suisse par le biais de la migration.

86 ans ASPr-SVG et depuis 1990 Communauté suisse d'Intérêt du Syndrome Post-Polio CISP L'Association Suisse des Paralysés a été fondée en 1939, lorsque la paralysie infantile (poliomyélite) a bouleversé la vie de nombreux enfants, parents et frères et soeurs dans toute la Suisse en l'espace de 24 heures. Des mois, voire des années d'hospitalisation et de rééducation, une séparation douloureuse de la famille et une absence prolongée de l'école, ainsi que des milliers de décès, ont été quelques-unes des conséquences de cette maladie hautement contagieuse.

L'ASPr-SVG|Polio.ch est, avec le groupe CISP (Communauté suisse d'Intérêts du Syndrome Post-Polio), la première adresse pour les personnes atteintes de polio et du syndrome post-polio en Suisse.

Interviews avec des personnes affectées

Nous sommes à votre disposition pour vous mettre en contact avec des personnes atteintes de polio et du syndrome post-polio prêtes à partager leurs expériences.

Liens :