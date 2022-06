ARTE G.E.I.E.

Endlich wieder "Hurricane"-Festival". ARTE Concert überträgt dieses Wochenende Konzerte u.a. von Giant Rooks, Seeed, Deichkind und Kings of Leon live im Netz

Strasbourg

Zum ersten Mal seit 2019 werden an diesem Wochenende, von Freitag, den 17. bis Sonntag, den 19. Juni 2022 wieder zehntausende FestivalbesucherInnen im niedersächsischen Scheeßel zum Hurricane-Festival zusammenkommen, um deutsche und internationale Rock- und Hip-Hop-Größen zu feiern. Für jene, die dieses Jahr kein Ticket ergattern konnten, bietet ARTE Concert in Zusammenarbeit mit dem NDR das ganze Wochenende über Livestreams bzw. live-zeitversetzte Streams im Netz auf arte.tv/hurricane an.

Am Freitag darf sich das Online-Publikum unter anderem auf Konzertübertragungen von den Giant Rooks und Seeed freuen. Selbstverständlich darf zum Festival-Auftakt auch das #HurricaneSwimTeam nicht fehlen. Am Samstag heizen neben international bekannten Bands wie Bad Religion und Mando Diao u.a. auch Von Wegen Lisbeth aus Berlin und die Hamburger Band Deichkind dem Publikum vor Ort und hinter den Bildschirmen ein. Zum Finale am Sonntag erklingen auf ARTE Concert dann die rockigen Sounds von The Hives und Rise Against. Für den krönenden Abschluss sorgen die Kings of Leon um 22.30 Uhr live von der Forest Stage.

Die Konzerte werden im Anschluss an die Übertragungen mindestens 30 Tage als Replay auf arte.tv/concert zur Verfügung stehen. Das Line-Up für die Übertragungen ist noch unter Vorbehalt zu betrachten; kurzfristige Änderungen sind möglich. Der finale Zeitplan wird tagesaktuell auf ARTE Concert und den Social-Media-Kanälen von ARTE Concert veröffentlicht.

Die Übertragungen vom Hurricane-Festival auf ARTE Concert im Überblick:

Freitag, 17. Juni 2022 (Timetable unter Vorbehalt):

17.30 Uhr: #HurricaneSwimTeam

18.00 Uhr: LP

19.00 Uhr: Dermot Kennedy

20.00 Uhr: Inhaler

20.30 Uhr: Mood Film "Hurricane 2019"

20.45 Uhr: tba

22.00 Uhr: Giant Rooks

23.00 Uhr: Seeed

Samstag, 18. Juni 2022 (Timetable unter Vorbehalt):

16.15 Uhr: JuJu

17.15 Uhr: Nothing But Thieves

18.00 Uhr: Bad Religion

18.45 Uhr: Mando Diao

19.45 Uhr: Idles

21.00 Uhr: Von Wegen Lisbeth

22.15 Uhr: Foals

22.50 Uhr: Deichkind

00.30 Uhr: Twenty One Pilots

Sonntag, 19. Juni 2022 (Timetable unter Vorbehalt):

16.15 Uhr: Royal Blood

17.15 Uhr: Thees Uhlmann & Band

18.15 Uhr: Tones And I

19.15 Uhr: The Hives

20.30 Uhr: Hot Milk

21.00 Uhr: Rise Against

22.30 Uhr: Kings of Leon

00.00 Uhr: Kontra K

Die Übertragungen vom "Hurricane" sind Teil des diesjährigen Festivalsommers auf ARTE Concert. Entdecken Sie hier das aktuelle Live- und Replay-Angebot.