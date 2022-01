Hugo Boss AG

REKORDVERDÄCHTIGER KAMPAGNENSTART FÜR BOSS UND HUGO - REICHWEITE MIT FAST 2 MILLIARDEN IMPRESSIONEN AN EINEM TAG

Metzingen, Deutschland (ots/PRNewswire)

HUGO BOSS hat mit dem gleichzeitigen Start der beiden mit Stars besetzten globalen Kampagnen für seine Marken BOSS und HUGO am 26. Januar erfolgreich den Startschuss für die Auffrischung seiner Marke gegeben, die seiner neuen Wachstumsstrategie folgt. Zusammen erzielten die beiden globalen Kampagnen eine Reichweite von 1,9 Milliarden Impressionen und 75 Millionen Interaktionen in den sozialen Medien an einem Tag - ein rekordverdächtiges Ergebnis für das Unternehmen.

An der globalen Kampagne #BeYourOwnBOSS beteiligen sich die Topmodels Kendall Jenner, Hailey Bieber und Joan Smalls, der Rapper Future, der TikTok-Star Khaby Lame, der Sänger und Schauspieler Lee Minho, der Profiboxer Anthony Joshua, der Tennisprofi Matteo Berrettini und die Läuferin Alica Schmidt. Von den Darstellern war Lee Minho das beliebteste Talent, was das Engagement in den sozialen Medien weltweit angeht.

Die Aktivierung über alle Berührungspunkte mit den Verbrauchern, die mit einer beeindruckenden digitalen Aktivierung am Tag der Markteinführung durch mehr als 200 Talente begann, die ihre persönlichen BOSS Geschichten auf Instagram, Weibo, Red und WeChat mit Bildern von sich selbst in der charakteristischen BOSS Kapuzenjacke posteten, sorgte weltweit für einen phänomenalen digitalen Buzz.

Die globale Kampagne #HowDoYouHUGO mit dem Topmodel Adut Akech, den Rappern Big Matthew und SAINt JHN sowie der Tänzerin Maddie Ziegler wird auf allen Kanälen aktiviert, wobei der Schwerpunkt auf TikTok liegt, wo eine Tanz-Challenge für zusätzlichen Buzz und hohes Engagement auf der Plattform sorgt. Die #HowDoYouHUGO-Challenge, die von Big Matthew, dem Gesicht der Marke, und Vik White, dem Schöpfer von TikTok, choreografiert wurde, wird von 60 Kreativen unterstützt. Außerdem wurden für die Aktivierung verschiedene Social-First-Inhaltsschichten mit Bezug zur Welt des Tanzes und der Musik produziert. Im Laufe des ersten Tages stieg die Followerschaft der Marke auf dem Konto um 30 %.

Darüber hinaus hatte der Relaunch einen großen Einfluss auf den Online-Flagship-Store hugoboss.com, der stark vom Erfolg der Kampagnen profitierte. Der weltweite Internetverkehr auf hugoboss.com hat sich mehr als verdoppelt und erreichte ein Rekordniveau. Der BOSS Hoodie war nahezu ausverkauft und wurde zum meistverkauften Einzelmodell in der Geschichte des Unternehmens.

Der Erfolg der beiden Kampagnen zeigt sich in allen am ersten Tag erreichten KPIs und macht sie zu den erfolgreichsten in der Geschichte von HUGO BOSS:

1.9 Milliarden Impressionen für beide Kampagnen

75 Millionen Engagements über alle sozialen Medienkanäle

Das soziale Engagement auf BOSS Instagram stieg um 84 %

367 Millionen Aufrufe auf TikTok #HowDoYouHUGO Herausforderung

Anzahl der Follower auf HUGO TikTok um 30% gestiegen

Mit diesen Social-First-Kampagnen präsentierte HUGO BOSS eine unerwartete und neue Identität für seine Marken, stärkte ihre Position auf allen digitalen Kanälen und erreichte neue und jüngere Zielgruppen wie Gen Z und Millennials. Dies ist der größte Meilenstein bei der Umsetzung der CLAIM 5-Wachstumsstrategie, mit der Marken gestärkt und Kunden zu Fans gemacht werden sollen.

