Gramercy Funds Management LLC ernennt Finanzmarkt-Experte Tom Humphrey zum Präsidenten und Bill Foley zum Geschäftsführer für Unternehmensentwicklung

Greenwich, Conn., 2. März 2023 (ots/PRNewswire)

Gramercy Funds Management LLC („Gramercy"), ein auf globale Schwellenmärkte spezialisierter Anlageverwalter mit einem Vermögen von 5 Milliarden USD, gab heute bekannt, dass Tom Humphrey in einer neu geschaffenen Position als Präsident von Gramercy zum Unternehmen gestoßen ist. Tom Humphrey wird für die Umsetzung der kommerziellen und kapitalbildenden Wachstumsstrategie des Unternehmens verantwortlich sein, einschließlich (i) der Erschließung, Beschaffung und Strukturierung differenzierter Investitionsmöglichkeiten, (ii) der Weiterentwicklung bestehender Beziehungen zu wichtigen Kontrahenten auf der Verkaufsseite, um Portfolioinvestitionen zu identifizieren, die mit der langfristigen Erfolgsbilanz von Gramercy übereinstimmen und gleichzeitig die erstklassigen Portfolio-Verwaltungsfähigkeiten des Unternehmens nutzen, (iii) des Ausbaus der bestehenden hochwertigen globalen Investorenbeziehungen des Unternehmens und der Beschleunigung des Plans für die Akquisition neuer Kunden sowie (iv) der Entwicklung und Umsetzung strategischer Initiativen zur Festigung der Position von Gramercy als einem der führenden globalen alternativen Vermögensverwalter der Branche. Darüber hinaus wird Humphrey als Senior Partner auch dem Verwaltungsausschuss der Kanzlei angehören.

Gramercy gab außerdem bekannt, dass Bill Foley dem Unternehmen als Geschäftsführer und leitendes Mitglied des Gramercy Business Development Teams beitreten wird. Bill Foley kann auf eine erfolgreiche Karriere im Investmentbanking und auf den globalen Finanzmärkten zurückblicken. Bill Foley wird dafür verantwortlich sein, die Strategie des Unternehmens bei der Diversifizierung der Kapitalbasis und der strategischen Initiative zu unterstützen und gleichzeitig den Plan des Unternehmens zur Akquisition von Family-Office-Kunden auszubauen.

„Wir freuen uns sehr, dass Tom und Bill dem Gramercy-Team beitreten", erklärte Robert Koenigsberger, Managing Partner und Chief Investment Officer von Gramercy. „Ich kenne Tom seit über 25 Jahren und habe mit ihm zusammengearbeitet. Er ist ein Branchenveteran mit unschätzbar viel Wissen, Erfahrung und Marktverständnis. Sein guter Ruf und seine Erfahrung in der Entwicklung von Unternehmen sowie sein Engagement für kundenorientierte Lösungen werden für Gramercy unverzichtbar sein. Bill ist ein äußerst erfahrener Marktexperte, der für sein Fachwissen über private Märkte und sein kaufmännisches Geschick weithin anerkannt ist. Wir haben bereits eine enge Arbeitsbeziehung zu Bill aufgebaut, als er damit beauftragt wurde, eine Kapitalerhöhung für das Gramercy Special Situations Team einzuleiten. Sowohl Tom als auch Bill werden maßgeblich dazu beitragen, dass wir unseren Auftrag, das Wohlergehen unserer Kunden, Portfolioinvestitionen und Teammitglieder positiv zu beeinflussen, weiterhin erfüllen können."

„Ich freue mich sehr über den Wechsel von Tom und Bill zu Gramercy", erklärte Mohamed A. El-Erian, Vorsitzender von Gramercy. „Ihre Kombination aus umfassender Investitions- und Geschäftserfahrung stärkt die Partnerschaften und das Fachwissen von Gramercy und trägt dazu bei, ein größeres und breiteres Spektrum von Kunden und Geschäftspartnern zu bedienen."

Tom Humphrey bringt Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Handel, Forschung, Kapitalmärkte und Investment Management mit. Er war in verschiedenen Führungspositionen in der Geschäftsleitung tätig. Seine umfassende Branchenkenntnis und seine weltweiten Beziehungen werden das Team bei Gramercy ab sofort bereichern. Tom Humphrey begann seine berufliche Laufbahn 1986 bei Lehman Brothers und wurde 2003 zum weltweiten Leiter des Bereichs Fixed Income Sales ernannt, wo er für den Vertrieb in Nord- und Südamerika, Europa, im Nahen Osten und in Asien zuständig war. In dieser Zeit beaufsichtigte er das Wachstum und die Verwaltung eines der führenden globalen Kapitalmarktgeschäfte der Branche und war Mitglied des Global Management Committee bei Lehman Brothers. Nach der Übernahme von Lehman Brothers durch Barclays Capital war Humphrey Partner und weltweiter Leiter für Geschäftsentwicklung bei GoldenTree Asset Management. Tom Humphrey war außerdem Leiter des Bereichs Corporate Banking and Securities Americas sowie Vorstandsvorsitzender von Deutsche Bank Securities U.S. Humphrey wechselte dann als leitender Geschäftsführer zu Guggenheim Securities, wo er das Unternehmenskreditgeschäft des Unternehmens aufbaute. Zuletzt war er Managing Director bei BTIG, wo er Gramercy bei der Einführung ihrer Investitionsstrategie im Bereich Prozessfinanzierung unterstützte und mit der Geschäftsleitung und den Portfoliomanagement-Teams von Gramercy zusammenarbeitete.

Bill Foley blickt auf 30 Jahre Erfahrung zurück. Er war stellvertretender Vorsitzender, leitender Geschäftsführer und weltweiter Leiter für Aktienverkauf bei Evercore/ISI. Außerdem war er Mitglied des Ausschusses für Investitionspolitik und des Betriebsausschusses. Bevor er zu Evercore kam, war Foley Geschäftsführer bei der Deutschen Bank und Morgan Stanley. In dieser Funktion baute er die Vertriebsaktivitäten für alternative Anlagen auf und leitete sie. Davor war Bill Foley Leiter der Abteilung Global Institutional Sales bei der Deutschen Bank. Zuletzt war Foley auch leitender Direktor bei BTIG und Mitglied des Bereichs Senior Relationship Management des Unternehmens.

„In den letzten 25 Jahren hat Gramercy das Unternehmen erfolgreich als führenden Vermögensverwalter für Schwellenländer weltweit etabliert", fügte Humphrey hinzu. „Das gesamte Gramercy-Investmentteam ist für seinen innovativen und rigorosen Deep-Value-Investitionsprozess hoch angesehen. Ich freue mich, Teil des Gramercy-Teams zu werden, das nach wie vor einzigartig dafür positioniert ist, die Vorteile der gegenwärtigen komplexen globalen Schwellenmärkte zu nutzen, und das weiterhin das Vertrauen, die Unterstützung und die Zuversicht seiner Kunden verdient. Ich kenne Robert und sein Team seit 25 Jahren und bin sehr zuversichtlich, was die Strategie und den Zukunftsplan des Unternehmens angeht. Gramercy hat sich einen Ruf als Vordenker in den globalen Schwellenländern erworben, und es ist ein Privileg, mit diesem Team von außergewöhnlich talentierten Fachleuten zusammenzuarbeiten."

Tom Humphrey hat einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaften der Fordham University und ist Mitglied des Exekutivausschusses des Präsidentenrats der Fordham University. Er ist Vorsitzender der American Junior Golf Association ACE Grant Foundation. Bill Foley hat einen Bachelor of Science (B.S.) in Business Administration von der Villanova University. Er arbeitet für verschiedene Stiftungen, darunter die Navy Seal Foundation und die St. Ignatius Loyola School.

Informationen zu Gramercy:

Gramercy ist ein auf Schwellenländer spezialisierter Investmentmanager mit Sitz in Greenwich, Connecticut, und Niederlassungen in London, Buenos Aires, Miami, West Palm Beach und Mexiko-Stadt sowie speziellen Kreditplattformen in Mexiko, der Türkei, Peru, ganz Afrika, Brasilien und Kolumbien. Das 1998 gegründete Unternehmen mit einem Volumen von 5 Mrd. USD ist bestrebt, Anlegern attraktive risikobereinigte Renditen zu bieten, indem es einen umfassenden Ansatz für Schwellenländer verfolgt, der durch eine transparente und robuste institutionelle Plattform unterstützt wird. Gramercy bietet alternative und Long-only-Strategien in den Anlageklassen der Schwellenländer, einschließlich Multi-Asset, Private Credit, Public Credit und Special Situations. Gramercy hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wohlergehen seiner Kunden, Portfolio-Investitionen und Teammitglieder positiv zu beeinflussen. Gramercy ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater und Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (UNPRI). Gramercy Ltd, eine Tochtergesellschaft, ist bei der FCA registriert. www.gramercy.com

