Mohamed A. El-Erian zum Vorsitzenden von Gramercy Funds Management ernannt

Gramercy Funds Management, ein auf Schwellenländer spezialisiertes Investmentunternehmen, meldete heute, Mohamed A. El-Erian in einer neuen Position zum Vorsitzenden der Firma (Chair of the Firm) ernannt zu haben.

El-Erian ist seit April 2019 als Investor und Senior Advisor für Gramercy tätig. Sein Tätigkeitsbereich für das Unternehmen umfasste überwiegend makroökonomische Themen und ihre Auswirkungen auf Investitionen in Schwellenländer. Dies befähigte Gramercy zur Stärkung des Top-Down-Konzepts, das die institutionalisierte Bottom-Up-Investmentanalyse in Schwellenländern unterstützt und erweitert.

Im Rahmen seiner neuen Position wird El-Erian Gramercy aktiv in den folgenden Bereichen unterstützen:

- Das Investment-Teams wird mit globalen, regionalen sowie länderspezifischen Sichtweisen zu wirtschaftlichen, marktspezifischen und geopolitischen Entwicklungen beliefert; - Erläuterungen zu investitionsbezogenen Anliegen (insbesondere in Bezug auf globale Investmenttrends und ihre sofortigen und längerfristigen Auswirkungen auf die Anlagekategorien von Schwellenländern) werden bereitgestellt; - Unterstützung bei der Entschlüsselung wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen mit besonderem Fokus auf ihre möglichen Auswirkungen auf Schwellenländer; - Entwicklung von Makrothemen, die individuelle Handelstransaktionen beraten und beeinflussen; - Beratung zu spezifischen Anlagefragen, einschließlich Multi-Asset-Allokationen.

"Im Laufe des letzten Jahres hat Mohamed erheblich zu unserem Unternehmen beigetragen. Im Rahmen dieser neuen Position wird er weiterhin sicherstellen, dass Gramercy das Wohl unserer Kunden, unsere Aktienanlagen sowie unsere Teammitglieder postiv beeinflusst", so Robert Koenigsberger, Managing Partner und CIO von Gramercy Funds Management.

"Mohamed stellt die ideale Wahl für Gramercy dar, da er einen der herausragendsten Top-Down-Dekodierer für Makro-Themen repräsentiert. Er gilt als Investor, der diese Themen zu investierbaren Konzepten wandelt und teilt seit langem unsere Leidenschaft für Schwellenländer", fügte Koenigsberger hinzu.

"Meine Zusammenarbeit mit Gramercy während der vergangenen 16 Monate waren mir eine große Freude und Ehre, insbesondere da es dabei um Anliegen in einem Bereich ging, der mich mit großer Leidenschaft erfüllt. Nachdem ich sowohl das Team als auch die Investoren besser kennenlernen durfte, sind mein ohnehin großer Respekt und meine Bewunderung für das Unternehmen zusätzlich gewachsen. Ich freue mich darauf, diese neue Rolle übernehmen zu dürfen, insbesondere zu einem Zeitpunkt, zu dem wir alle damit beschäftigt sind, die durch COVID-19 verursachten Ungewissheiten bestmöglich zu handhaben", kommentierte El-Erian. Er fügte hinzu: "Gramercy befindet sich einer äußerst günstigen Position, hinsichtlich innovativer Lösungen für die unzähligen Herausforderungen, denen sich sowohl Investoren als auch Emittenten in Schwellenländern gegenübersehen, ganz vorne mitzuspielen und Einfluss auf jene Menschen zu nehmen, die sie bedienen und beschäftigen."

El-Erian ist designierter Präsident des Queens' College, Cambridge University, sowie Chief Economic Advisor der Allianz. Zuvor war er als CEO und Co-Chief Investment Officer bei PIMCO (2007-14) tätig, ein Unternehmen, dem er ursprünglich 1999 als Leiter des Management-Teams für das Schwellenmarktportfolio des Unternehmens beitrat. Er übte das Amt des Chairman des Global Development Council unter Präsident Obama aus, verbrachte 15 Jahre als stellvertretender Direktor beim Internationalen Währungsfonds und war als CEO und Präsident der Harvard Management Company tätig. Zusätzlich agierte er für einige Zeit als Managing Director bei Salomon Smith Barney/Citigroup in London. Darüber hinaus war er als ordentlicher Professor an der Wharton School (University of Pennsylvania) und als Senior Global Follow am Lauder Institute beschäftigt.

El-Erian ist Mitglied der externen Beratergruppe des IWF, Treuhänder mehrerer gemeinnütziger Organisationen (dies umfasst seine Tätigkeiten im Vorstand des NBER) sowie Vorstandsmitglied von Barclays und Under Armour. Er ist mitwirkender Herausgeber der Financial Times, Bloomberg-Kolumnist und zusätzlich Verfasser zweier Bestseller zu Wirtschaft und Finanzen.

Informationen zu Gramercy Funds Management

Gramercy ist ein Unternehmen, das im Bereich Investment-Management tätig ist und sich mit viel Engagement auf Schwellenländer spezialisiert. Zusätzlich zu seinem Hauptsitz in Greenwich, CT, verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in London und Buenos Aires. Das im Jahr 1998 gegründete Unternehmen verfügt über einen Firmenwert von 4,75 Milliarden US-Dollar und ist bestrebt, Investoren mit seinen umfassenden Kenntnissen der Schwellenmärkte und einer transparenten, robusten institutionellen Plattform überlegene risikoadjustierte Renditen zu sichern. Gramercy bietet sowohl alternative als auch Long-Only-Investmentstrategien in allen Anlageklassen in Schwellenländern an, unter anderem in den Bereichen Kapitallösungen, Privatkredite, notleidende Kredite, USD-Anleihen und Anleihen in lokaler Währung, hoch verzinsliche Schuldverschreibungen/Unternehmensanleihen sowie Sonderprodukte. Gramercy ist bei der Börsenaufsicht (SEC) als Anlageberater registriert und arbeitet nach den "UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren" (Principles for Responsible Investments, UNPRI). Gramercy Ltd, ein Tochterunternehmen, ist bei der Financial Conduct Authority (FCA) registriert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gramercy.com.

