Regierungsrätin Hasler zu Besuch beim Hilfswerk Liechtenstein

Am Mittwoch, 14. Dezember stattete Regierungsrätin Dominique Hasler dem Hilfswerk Liechtenstein an seinem Standort in Triesen einen Besuch ab. Sie informierte sich dabei unter anderem über die Transporte, welche das Hilfswerk insbesondere nach Osteuropa organisiert, sowie über dessen weiteren Nothilfeprojekte im Ausland. Regierungsrätin Hasler würdigte dabei das enorme ehrenamtliche Engagement in Liechtenstein im Bereich der internationalen Solidarität.

In Liechtenstein gibt es eine Vielzahl von Privatpersonen und Vereinen, die sich auf ehrenamtlicher Basis für benachteiligte Menschen in Ländern, die von Krisen und Konflikten betroffen sind, einsetzen. Viele Einwohnerinnen und Einwohner sowie liechtensteinische Unternehmen leisten grosszügige Spenden an gemeinnützige Vereine und Stiftungen in Liechtenstein, welche damit dringend benötigte Hilfe im Ausland leisten. Ebenfalls werden viele Sachspenden erbracht, etwa in Form von Kleidung, Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten und vielen anderen Gütern.

Das Hilfswerk Liechtenstein e.V. ist einer von vielen Vereinen in Liechtenstein, die sich solidarisch für Menschen im Ausland einsetzen. Der Verein sammelt an seinem derzeitigen Standort im Spörry-Areal in Triesen eine grosse Zahl an gespendeten Gütern und organisiert regelmässig Hilfstransporte ins Ausland. So konnten im laufenden Jahr bereits 12 solcher Transporte durchgeführt werden, darunter insbesondere auch in die Nachbarstaaten der Ukraine, welche vor massiven Herausforderungen bei der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen stehen. Mit den gespendeten Gütern und den Hilfstransporten leisten die Zivilgesellschaft und die Privatwirtschaft Liechtensteins einen grossen Beitrag für notleidende Menschen, die in Armut, Krisen und Konflikten leben. 2021 wurden so beispielsweise rund 100'000 kg Bekleidung an 38'000 bedürftige Personen abgegeben. Neben den Hilfstransporten unterstützt das Hilfswerk mithilfe von Geldspenden auch Projekte von Partnerorganisationen im Ausland, insbesondere im Bereich der Kinderhilfe.

Regierungsrätin Dominique Hasler würdigte im Rahmen ihres Besuchs insbesondere die ehrenamtliche Arbeit in Liechtenstein: "Ich bin zutiefst beeindruckt vom enormen Engagement, welches von der liechtensteinischen Bevölkerung täglich geleistet wird. Dies zeigt sich nicht nur hier beim Hilfswerk Liechtenstein, sondern auch bei zahlreichen anderen Vereinen und Stiftungen im Land." Sie bedankte sich bei den mehr 200 Mitgliedern - wovon rund 150 Aktivmitglieder - des Hilfswerks und auch allen anderen Menschen in Liechtenstein für ihren tagtäglichen ehrenamtlichen Einsatz. Jährlich leisten die Mitglieder des Hilfswerks rund 17'000 ehrenamtliche Arbeitsstunden.

Neben den Auslandsaktivitäten, welche durch das Land Liechtenstein finanziell unterstützt werden, informierte sich Regierungsrätin Hasler auch über Inlandsaktivitäten des Hilfswerks, wozu auch die Versorgung von Asylsuchenden und Flüchtlingen mit Kleidung gehört. In diesem Zusammenhang leisten die liechtensteinischen Gemeinden wertvolle Beiträge an das Hilfswerk.