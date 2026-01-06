ECOVACS ROBOTICS

CES 2026: ECOVACS präsentiert neues Produkt-Line-up 2026 mit Erweiterung um Poolreinigungsrobotik

Las Vegas (ots)

ECOVACS, weltweit einer der führenden Anbieter von Haushaltsrobotern, stellt auf der CES 2026 in Las Vegas neue Roboterlösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche im Haushalt vor. Präsentiert werden unter anderem der neue Saug- und Wischroboter DEEBOT T90 PRO OMNI, die DEEBOT X12-Produktfamilie, neue Modelle der Fensterputzroboter WINBOT, der Mähroboter-Serie GOAT sowie erstmals ein eigener Poolroboter mit dem Namen ULTRAMARINE. Darüber hinaus gibt das Unternehmen einen Einblick in aktuelle Entwicklungen im Bereich der sogenannten "Embodied Intelligence". ECOVACS unterstreicht seine strategische Ausrichtung, Servicerobotik über einzelne Gerätekategorien hinaus auf ein anwendungsübergreifendes Ökosystem auszuweiten und seine technologischen Kernkompetenzen auf weitere Haushaltsszenarien zu übertragen.

Gleichzeitig stellt ECOVACS auf der CES 2026 sein neues Markenleitbild "ECOVACS, Created for Ease" vor. David Cheng Qian, CEO ECOVACS Robotics und Vice Chairman ECOVACS Group, erklärt: "Das neue Markenleitbild beschreibt unseren Anspruch, Servicerobotik gezielt einzusetzen, um Menschen bei alltäglichen Aufgaben im Haushalt zu entlasten. Es steht zugleich für unsere Verantwortung als Branchenakteur, technologische Entwicklungen kontinuierlich weiterzuführen und dabei den praktischen Nutzen für Anwender in den Mittelpunkt zu stellen." Weiter führt David Cheng Qian aus: "Mit der Einführung von Robotern mit 'Embodied Intelligence' beginnt für ECOVACS eine neue Entwicklungsphase. Auf Basis unseres Verständnisses für Nutzeranforderungen erweitern wir unser Produktportfolio und entwickeln neue Technologien weiter. Unser Ziel bleibt es, Servicerobotik schrittweise in möglichst viele Haushalte zu integrieren."

DEEBOT T90 PRO OMNI und DEEBOT X12-Familie: Nächste Evolutionsstufe der OZMO-ROLLER-Technologie

Auf der CES 2026 zeigt ECOVACS die neue Generation seiner OZMO ROLLER Technology. Die weiterentwickelte Version 3.0 kommt im DEEBOT T90 PRO OMNI sowie in der DEEBOT X12-Familie zum Einsatz. Kern der Neuerungen ist ein vergrößerter Wischroller mit 26 Zentimetern Länge, der gegenüber der vorherigen Generation um 50 Prozent länger ist und pro Durchgang eine größere Fläche abdeckt. Ergänzt wird das System durch eine druckbasierte Selbstreinigungsfunktion mit 16 Sprühdüsen, die den Roller während des Betriebs reinigen und so Streifenbildung sowie erneute Verschmutzung reduzieren sollen.

Seit der Einführung im DEEBOT X8 hat sich die OZMO-ROLLER-Technologie als eigenständiger Ansatz für selbstreinigende Wischsysteme etabliert. Nach Unternehmensangaben wurden weltweit bislang mehr als 1,6 Millionen Geräte mit dieser Technologie verkauft.

Für die Modelle DEEBOT X12 PRO OMNI und DEEBOT X12 OmniCyclone stellt ECOVACS zudem ein neues System zur gezielten Fleckenbehandlung vor. Mithilfe eines Infrarotsensors werden stark verschmutzte Bereiche erkannt und mit zwei Hochdruck-Wasserstrahlen vorbehandelt, bevor der Wischvorgang beginnt. Ergänzend kommt die Funktion PowerBoost Charging Plus zum Einsatz, die Ladeleistung und Energieverwaltung optimiert und Reinigungsflächen von bis zu 1.000 Quadratmetern in einem Durchgang ermöglichen soll.

Vom Fenster über den Rasen bis zum Pool: ECOVACS erweitert sein Service-Robotik-Ökosystem

Neben der Weiterentwicklung seiner Bodenreinigungsroboter baut ECOVACS sein Portfolio auch in weiteren Haushaltsbereichen aus:

Mit dem ULTRAMARINE stellt das Unternehmen erstmals einen eigenen Poolroboter vor. Das Gerät überträgt Technologien aus der Haushaltsrobotik, etwa zur Navigation, Objekterkennung und Filtration, auf die Poolreinigung. Ziel ist es, manuelle Reinigungsprozesse zu reduzieren und die Poolpflege weitgehend zu automatisieren.

Im Bereich Gartenpflege zeigt ECOVACS aktualisierte Modelle der GOAT A- und GOAT O-Serie. Diese Mähroboter kombinieren Mähen und Kantenschneiden in einem automatisierten Arbeitsgang. Das integrierte Navigationssystem auf Basis eines Dual-LiDAR-Sensors soll eine präzise Orientierung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen ermöglichen.

Für die optimierte Fensterreinigung hat ECOVACS den WINBOT W3 OMNI mit einer neuen Multifunktionsstation ausgestattet, die die Reinigung der Wischtücher automatisiert und den direkten Kontakt mit Schmutzwasser reduziert.

Darüber hinaus zeigt das Unternehmen mit LilMilo erstmals einen robotischen Begleiter, der auf Interaktion und sensorische Wahrnehmung ausgelegt ist und den Einstieg von ECOVACS in den Bereich digitaler Begleitroboter markiert.

Forschung, Technologie und globale Präsenz

ECOVACS investiert kontinuierlich in eigene Technologien und eine vertikal integrierte Lieferkette, unter anderem in den Bereichen Batterietechnik, Motoren, KI-Systeme und mechanische Komponenten. Im Jahr 2024 beliefen sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf rund 126 Millionen US-Dollar. Seit 2018 summieren sich die F&E-Investitionen auf mehr als 638 Millionen US-Dollar. Nach Unternehmensangaben sind ECOVACS-Produkte inzwischen in nahezu 180 Märkten verfügbar und in über 38 Millionen Haushalten im Einsatz.

ECOVACS zeigt den DEEBOT T90 PRO OMNI, die DEEBOT X12-Familie sowie aktuelle Modelle der WINBOT-, GOAT- und ULTRAMARINE-Serie auf der CES 2026 vom 6. bis 9. Januar im Venetian Expo, Level 2, Stand Bellini 2103/2104.

