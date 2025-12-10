Changan Automobile Deutschland GmbH

30 Millionen Fahrzeuge: Changan erreicht historischen Produktionsmeilenstein und läutet neue Ära des nutzerorientierten, technologiegetriebenen globalen Wachstums ein

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Chongqing, China (ots)

Changan feierte heute einen historischen Meilenstein, als sein 30-millionstes Fahrzeug - ein AVATR 12 Quad-Laser Edition - im AVATR Digital Intelligence Factory vom Band lief. Dieser Meilenstein signalisiert Changans Entwicklung zu einem globalen Unternehmen für intelligente Mobilitätstechnologie.

„Changan ist weiterhin bestrebt, intelligentere, umweltfreundlichere und erfüllendere Mobilität zu bieten und damit den Wünschen der Nutzer weltweit nach einer besseren Zukunft gerecht zu werden“, sagte Zhu Huarong, Vorsitzender der China Changan Automobile Group. „Während Changan seine Präsenz in Europa ausbaut, ist es unsere Priorität, Mobilitätslösungen anzubieten, die den Bedürfnissen der europäischen Autofahrer wirklich entsprechen. Intelligente Technologien, hohe Sicherheitsstandards und nachhaltige Elektrifizierung stehen im Mittelpunkt unserer Strategie. Mit unseren wachsenden europäischen Design- und Entwicklungskapazitäten und unserer neuen europäischen Geschäftseinheit sind wir gut positioniert, um unseren Kunden moderne, zukunftsfähige Produkte anzubieten, die einen echten Mehrwert für ihre täglichen Fahrten bieten“, fügt Ethan Yin, stellvertretender Geschäftsführer von Changan Europe, hinzu.

Kompromisslose Sicherheit: Die „sichere Heimfahrt“

Sicherheit hat für Changan oberste Priorität - ein Engagement, das bis ins Jahr 1999 zurückreicht, als Changan den ersten Crashtest für Minivans in China durchführte. Seitdem hat das Unternehmen seine Schutzfunktionen von passiven Sicherheitsstrukturen nzu den heutigen aktiven Sicherheitsmaßnahmen weiterentwickelt. Unterstützt durch das branchenweit einzige staatliche Schlüssel-Labor für intelligente Fahrzeugsicherheitstechnologie nutzt Changan sein proprietäres CA-ITVS-Verifizierungssystem, um Fahrzeuge Tests über mehr als 5 Millionen Kilometer zu unterziehen und so eine Lebensdauer von zehn Jahren oder 260.000 Kilometern zu gewährleisten.

Im Zeitalter der Intelligenz definiert Changan mit seiner neu eingeführten „SDA Intelligence“ den Schutz neu. Über den physischen Schutz hinaus wird SDA Intelligence, die von Changan unabhängig entwickelte digitale Intelligenzplattform, ein ganzheitliches Sicherheitsökosystem einführen, das sowohl die Passagiere als auch ihre Daten schützt und in jeder Hinsicht eine „sichere Heimreise“ gewährleistet. Der Changan E06, der 2026 und 2027 in Europa auf den Markt kommen soll, wird eines der ersten Autos sein, das auf dieser Plattform basiert. Das Engagement von Changan für Sicherheit spiegelt sich auch in Modellen wie dem Deepal S07 wider, der bereits eine 5-Sterne-Bewertung von Euro NCAP erhalten hat und damit seine volle Fähigkeit unter Beweis stellt, die höchsten europäischen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Technologiegetrieben: Innovationen, die zählen

Angetrieben von seinen Green- und Intelligent-Plänen bringt Changan konkrete Innovationen auf den Markt. Der Green Plan zielt auf Elektrifizierung, Batteriesicherheit und Ökosysteme für Fahrzeuge mit neuen Energien ab, während der Intelligent Plan die Fahrzeugintelligenz, autonome Systeme und Konnektivität vorantreibt. Zu den wichtigsten Durchbrüchen gehören das Golden Shield Battery-System für überragende Sicherheit und die Hochfrequenz-Impulsheizung für Effizienz bei kaltem Wetter. Der BlueCore 3.0-Antriebsstrang bietet Hybrid- und ICE-Lösungen, die hohe Leistung mit außergewöhnlicher Kraftstoffeffizienz verbinden, und wird bereits in den für 2026 in Europa geplanten PHEV-Modellen eingesetzt. Diese Technologien sorgen dafür, dass jede Fahrt effizient und zuverlässig ist.

Eine mutige Zukunft: Zukunftsmobilität und globale Reichweite

Mit Blick auf das Jahr 2030 hat Changan eine visionäre Roadmap vorgestellt, um mit einem Jahresabsatz von 5 Millionen Einheiten zu den 10 weltweit führenden Automobilmarken zu gehören. Parallel dazu erweitert das Unternehmen die Grenzen der Mobilität durch die aktive Entwicklung humanoider Roboter für 2028.

Bis 2030 erwartet Changan, dass über 60 % des Umsatzes auf Fahrzeuge mit neuen Energien und 30 % auf Überseemärkte entfallen werden, wodurch das Unternehmen seine Position auf der Weltbühne festigen wird.

Im Rahmen seiner globalen Ambitionen plant Changan, bis Ende dieses Jahres in mindestens zehn Märkten in Europa, darunter Spanien und Italien, den Betrieb aufzunehmen. Bis 2030 wird Changan über 1.000 Vertriebs- und Servicestellen einrichten, mehr als zwei Milliarden Euro in sein Europageschäft investieren und über 1.000 lokale Mitarbeiter einstellen.