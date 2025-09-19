Panta Rhei PR AG

Flying Blue: Zum zweiten Mal in Folge bestes Vielfliegerprogramm der Welt

Air France-KLM ist stolz darauf, dass «Flying Blue», das Treueprogramm der Gruppe, von «Point.me» zum zweiten Mal in Folge zum weltweit besten Prämienprogramm von Fluggesellschaften gekürt wurde

Diese internationale Auszeichnung unterstreicht die Qualität, Flexibilität und den Wert der Vorteile, die den weltweit 30 Millionen Mitgliedern des Treueprogramms «Flying Blue» geboten werden. «Flying Blue» hat sich zum Massstab unter den Airline-Treueprogrammen entwickelt.

Ein Programm, das für seine Stärken und sein Wertversprechen bekannt ist

Die von «Point.me» unabhängig durchgeführte Studie bewertete Vielfliegerprogramme weltweit. Dabei wurden als wichtigste Kriterien für Reisende unter anderem folgende Aspekte berücksichtigt:

Benutzerfreundlichkeit und Transparenz beim Sammeln und Einlösen von Meilen

Wert und Verfügbarkeit von Prämien mit zahlreichen Optionen zur Buchung von Prämientickets zu wettbewerbsfähigen Preisen

Flexible Bedingungen, die es Mitgliedern ermöglichen, ohne unnötige Einschränkungen zu reisen

Ein breites Netzwerk von Partnern aus der Luftfahrtbranche und anderen Branchen, das weltweit Möglichkeiten zum Sammeln und Einlösen von Meilen bietet

Kontinuierliche Innovation mit neuen digitalen Diensten und massgeschneiderten Angeboten, um den wandelnden Bedürfnissen der Kundschaft gerecht zu werden

Flying Blue im Mittelpunkt des Air France-KLM-Erlebnisses

Von der Buchung attraktiver Prämientickets bis hin zum Genuss exklusiver Services, die via die Partnergesellschaften angeboten werden, spielt Flying Blue eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Vertrauensverhältnis zwischen der Gruppe und ihrer Kundschaft zu stärken.Die weltweite Anerkennung zeichnet Air France-KLM für ihr Engagement aus, ihren Kundinnen und Kunden ein Reiseerlebnis zu bieten, das immer zugänglicher wird und sich auf allen Ebenen auszahlt.

