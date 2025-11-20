Sauberkeit trifft Smartness und starke Rabatte / Bereits ab dem 20. November bis zu 700 Euro sparen bei den intelligenten Reinigungsrobotern von ECOVACS

ECOVACS ROBOTICS

Düsseldorf (ots)

Zur Black Week wird cleveres Sparen besonders smart: ECOVACS bietet bis zu 700 EUR Rabatt auf seine leistungsstarken Helfer für Boden- und Fensterreinigung. Ob der DEEBOT X11 OmniCyclone mit beutelloser OmniCyclone-Station, die DEEBOT Modelle T80 OMNI, T50 OMNI Gen2 und T30C Gen2 mit intelligenter Navigation und kraftvoller Reinigung - sie alle verbinden Technik, Komfort und Design für makellos saubere Böden. Für strahlende Fenster sorgt der neue WINBOT W2S OMNI, begleitet vom W2 PRO OMNI als attraktiver Deal. Perfekt für alle, die ihren Alltag smarter, sauberer und entspannter gestalten möchten. Die Angebote sind vom 20. November bis zum 1. Dezember 2025 bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto verfügbar.

Mit dem neuen DEEBOT X11 OmniCyclone präsentierte ECOVACS Anfang September auf der IFA 2025 sein bislang leistungsstärkstes Modell. Das Premium-Modell kombiniert 19.500 Pa Saugkraft mit dem BLAST-System, OZMO ROLLER 2.0 und TruEdge 3.0 für randnahe Tiefenreinigung. Die innovative PowerBoost-Technologie verkürzt Ladezeiten und ermöglicht Flächen bis 1.000 m² ohne Unterbrechung. Erstmals kommt eine beutellose OmniCyclone-Station mit PureCyclone 2.0 zum Einsatz - für konstante Leistung ohne Verbrauchsmaterialien. AGENT YIKO mit KI-gestütztem Deep Learning erstellt autonome Reinigungspläne, während AIVI 3D 3.0 und das TruePass Adaptive Klettersystem für präzise, sichere Navigation sorgen.

Der DEEBOT X11 OmniCyclone ist zur Black Week zwischen 23 und 30 Prozent reduziert.

Der DEEBOT X9 PRO OMNI kombiniert die OZMO ROLLER Wischtechnologie mit der kraftvollen BLAST-Saugtechnik für eine starke Reinigung auf allen Böden. Die rotierende Wischwalze löst hartnäckige Flecken und wird dabei permanent mit Frischwasser gespült - für hygienisch saubere, streifenfreie Ergebnisse. Parallel sorgt die 16.600 Pa starke BLAST-Saugkraft für höchste Staubaufnahme, auch auf Teppichen. KI-gestützte Navigation, ZeroTangle 3.0, präzise Randreinigung mit TruEdge 2.0 und eine hochentwickelte OMNI-Station mit 75 °C Heißwasserreinigung und 63 °C Trocknung machen den X9 PRO OMNI zum smarten Spitzenmodell für anspruchsvolle Haushalte.

Der DEEBOT X9 PRO OMNI ist zur Black Week bereits für 799 EUR verfügbar. Das ist eine Ersparnis von 700 EUR bzw. 47 Prozent.

Mit der innovativen OZMO ROLLER Technologie sorgt der DEEBOT T80 OMNI für eine gründliche und hygienische Bodenreinigung. Die rotierende Wischwalze übt konstant 3.700 Pa Druck aus, wird kontinuierlich mit Frischwasser gespült und entfernt selbst festgetrocknete Flecken streifenfrei. Teppiche erkennt der Roboter automatisch und hebt den Mopp um 10 mm an - für saubere Ergebnisse ohne Rückstände. 18.000 Pa Saugleistung, präzise KI-Navigation, kantengenaues Wischen mit TruEdge 2.0 sowie ZeroTangle 3.0 für haarfreie Bürsten machen ihn zum Hightech-Helfer im Haushalt. Die wartungsarme OMNI-Station übernimmt Reinigung, Trocknung, Entleerung und Nachfüllen nahezu vollständig.

Der DEEBOT T80 OMNI ist zur Black Week bereits für 499 EUR verfügbar. Das ist eine Ersparnis von 600 EUR bzw. 55 Prozent.

Der DEEBOT T50 OMNI Gen2 vereint kraftvolle Saugtechnik mit smarten Features für eine präzise und komfortable Bodenpflege. Mit bis zu 21.000 Pa Saugleistung beseitigt der Roboter Staub, Krümel und Tierhaare auch bei stärkerer Verschmutzung zuverlässig. Die adaptive TruEdge 2.0 Kantenreinigung erreicht selbst schwer zugängliche Randbereiche. Dank ZeroTangle 2.0 wird Haarverwicklung effektiv vermieden. Die OMNI-Station übernimmt Absaugung, Wischmopp-Reinigung mit 75 °C heißem Wasser und die Trocknung bei 45 °C. Unterstützt wird das System durch den intelligenten YIKO-Sprachassistenten - für eine gründliche Reinigung mit minimalem Aufwand im Alltag.

Der DEEBOT T50 OMNI Gen2 ist zur Black Week von 45 bis 60 Prozent reduziert.

Der DEEBOT T30C Gen2 überzeugt mit starker Reinigungsleistung und hohem Bedienkomfort. Mit bis zu 25.000 Pa Saugkraft und einer effizienten Wischfunktion entfernt er Staub und Schmutz gründlich auf allen Böden. Die OMNI-Station übernimmt das Absaugen des Staubbehälters, die 75 °C Heißwasser-Moppreinigung sowie eine hygienische 45 °C Heißlufttrocknung. ZeroTangle 3.0 verhindert das Verheddern von Haaren an Haupt- und Seitenbürsten. Dank präziser Lasernavigation und intelligenter Hinderniserkennung reinigt der Roboter strukturiert und sicher - ideal für Haushalte mit unterschiedlichen Bodenarten oder Haustieren.

Der DEEBOT T30C Gen2 ist zur Black Week bereits für 349 EUR verfügbar. Das ist eine Ersparnis von 250 EUR bzw. 42 Prozent.

Der neueste Fensterputzroboter von ECOVACS, der WINBOT W2S OMNI, vereint innovative Reinigungsleistung mit maximaler Sicherheit und Komfort. Der smarte Fensterputzroboter erreicht dank TruEdge(TM)-Schrubber selbst schwer zugängliche Ecken und entfernt Schmutz mit bis zu 200 U/min gründlich und streifenfrei. Dreifachdüsen mit Weitwinkel-Sprühzerstäubung sorgen für eine optimale Wasserverteilung, während die WIN-SLAM 4.0-Navigation eine effiziente, intelligente Routenplanung übernimmt. Die kompakte All-in-One-Station ermöglicht einfaches Laden und Verstauen, das 12-stufige Sicherheitssystem bietet maximale Stabilität und Schutz bei jeder Anwendung.

Der WINBOT W2S OMNI ist zur Black Week nur bei Amazon bereits für 549 EUR verfügbar. Das ist eine Ersparnis von 50 EUR bzw. 8 Prozent.

Der leistungsstarke WINBOT W2 PRO OMNI steht für effiziente Fensterreinigung. Dank Dual Power Modes lässt er sich bereits während des Betriebs aufladen, was die Laufzeit verlängert und die Batterie schont. Das verbesserte WIN-SLAM 4.0 mit sieben Reinigungsmodi sorgt für präzise Navigation und effiziente Ergebnisse. 12-fache Sicherheitsfunktionen und eine Saugkraft von 5.500 Pa garantieren stabilen Halt - auch auf schwierigen Flächen. Dank tragbarer Basisstation mit Lithium-Ionen-Akku ist der Einsatz unabhängig vom Stromanschluss möglich, ideal für große, rahmenlose und schwer erreichbare Fenster. Intelligente Wassersprühtechnologie und flexible App-Steuerung machen den WINBOT W2 PRO OMNI zur perfekten Lösung für Haushalte und Büros.

Der WINBOT W2 PRO OMNI ist zur Black Week 25 bis 42 Prozent reduziert.

Über ECOVACS Robotics

Lange bevor Smart Home in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den 27 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, ist das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission "Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.