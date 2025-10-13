LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

LTS erweitert CDMO-Kompetenzen durch Übernahme von Renaissance Lakewood

Andernach (ots)

LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG („LTS“), ein weltweit führendes pharmazeutisches Technologieunternehmen bei der Entwicklung und Herstellung innovativer Darreichungsformen, gibt heute die Übernahme von Renaissance Lakewood, LLC („Renaissance“) bekannt, einem US-amerikanischen Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das sich auf Nasensprays und sterile Darreichungsformen spezialisiert hat.

Mit der Übernahme werden die Werke von Renaissance Teil des weltweiten LTS-Produktionsnetzwerks und ergänzen die bestehenden Standorte in Andernach (Deutschland), West Caldwell (NJ, USA), St. Paul (MN, USA) und Netanya (Israel).

Die Akquisition von Renaissance markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Strategie von LTS, die eigenen Kompetenzen im CDMO-Bereich weiter auszubauen. Renaissance bringt umfassende Expertise, modernste Produktionsinfrastruktur und ein engagiertes Team von rund 500 Mitarbeitenden ein. Dieser Schritt ermöglicht es LTS, ein noch breiteres Spektrum an innovativen Darreichungsformen anzubieten und die Position innerhalb der CDMO-Community weiter zu stärken.

Renaissance wurde 1979 gegründet und befindet sich derzeit im Besitz von Round Table Healthcare Partners. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lakewood, New Jersey, und betreibt mehrere Produktionslinien für Einzeldosis-, Doppeldosis- und Mehrfachdosis-Nasensprays sowie für kleinvolumige Parenteralia (Fill-Finish-Vials). Die Labore unterstützen die Entwicklung von Formulierungen und die Charakterisierung von Sprays und machen Renaissance zu einem kompetenten Partner von der Entwicklung bis zur Markteinführung.

Diese Übernahme steht im Einklang mit dem Commitment der LTS zu Innovation und Exzellenz im Bereich der alternativen Darreichungsformen für Arzneimittel. Durch die Integration der Kompetenzen von Renaissance ist LTS noch besser aufgestellt, um Pharma- und Biotech-Partner über ein breiteres Spektrum therapeutischer Anwendungen hinweg zu unterstützen.

Bas van Buijtenen, CEO von LTS, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, Renaissance Lakewood in der LTS-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt in unserer Strategie, unsere CDMO-Kompetenzen auszubauen und unsere Position als globaler Innovationsführer für moderne Darreichungsformen zu stärken. Die Expertise von Renaissance in Nasensprays und sterilen Darreichungsformen ergänzt unser bestehendes Portfolio perfekt und ermöglicht es uns, unseren Partnern und Patienten weltweit noch mehr Mehrwert zu bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um Innovationen voranzutreiben und hochwertige Lösungen für ein breiteres Spektrum therapeutischer Anwendungen zu liefern.“

Serge Maltais, President & CEO von Renaissance, ergänzt: „Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir bei Renaissance dank des Engagements unserer Mitarbeitenden aufgebaut haben. Nun, als Teil der LTS-Familie, sind wir gemeinsam noch besser aufgestellt, um die komplexen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und der Branche noch mehr Mehrwert zu bieten. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel und darauf, gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Der Abschluss der Transaktion wird – vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen – bis Ende November 2025 erwartet.

Über LTS

We CARE. We CREATE. We DELIVER. Das ist die Philosophie der LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG. Als zuverlässiger Technologiepartner für die pharmazeutische Industrie entwickeln und produzieren wir innovative Applikationssysteme für Arzneimittel wie Transdermale Therapeutische Systeme („TTS"), Orale Wirkstofffilme („OTF"), Micro Array Patches („MAP“) sowie Wearable Injection Devices ("OBDS") für große Bio-/Pharma-, Generika- und Consumer Health-Unternehmen. Das kommerzielle Angebot von LTS umfasst mehr als 20 vermarktete Produkte und eine breit gefächerte Pipeline von mehr als 40 Entwicklungsprojekten, die auf verschiedene medizinische Therapieansätze abzielen. Die Innovationspipeline der LTS enthält sowohl von Partnern finanzierte als auch eigene, von LTS finanzierte Projekte. Die LTS behauptet ihre führende Position durch die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer TTS- und OTF-Kerntechnologien sowie durch die Entwicklung neuer Technologien zur Verabreichung von Medikamenten, einschließlich MAPs für die transdermale Verabreichung von biologischen Wirkstoffen, großen Molekülen und Vakzinen. Mit seiner SorrelTM-Wearable-Drug-Delivery-Plattform bietet LTS patientenfreundliche Lösungen für die Verabreichung komplexer Medikamente zu Hause. LTS wurde 1984 gegründet und ist heute an vier Standorten tätig: in Andernach, Deutschland, West Caldwell und St. Paul, USA, sowie in Netanya, Israel. Außerdem unterhält die LTS eine Repräsentanz in Shanghai, China. Von den weltweit rund 1.700 Mitarbeitenden, arbeiten etwa 1.100 in Andernach.