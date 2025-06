Schweizerischer Baumeisterverband Medieneinladung TdB: "Die Bauwirtschaft kann Krise!" - Was sind die Erfolgsfaktoren der Schweiz und der (Bau-)Wirtschaft?

Zürich (ots) - Im 2025 wird ein neuer Landesmantelvertrag LMV ausgehandelt. Dies war auch Thema an der Präsidentenkonferenz des Schweizerischen Baumeisterverbands SBV vom 10. April 2025. Das Bauhauptgewerbe will auch in Zukunft mit attraktiven Arbeitsbedingungen punkten. Mit den höchsten gewerblichen Löhnen Europas, dem sogar übertroffenen Kaufkrafterhalt zwischen ...

mehr