Grand Resort Bad Ragaz AG

Medienmitteilung: Pferdestärken treffen Hotellerie – Grosse Monteverdi-Ausstellung im Grand Resort Bad Ragaz

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Das Grand Resort Bad Ragaz zeigt in Zusammenarbeit mit der Monteverdi Stiftung eine handverlesene Auswahl der legendären Schweizer Automobile von Peter Monteverdi.

Das Grand Resort Bad Ragaz steht ganz im Zeichen der legendären Schweizer Automobile von Peter Monteverdi. In einer exklusiven Ausstellung werden zehn Fahrzeuge präsentiert.

MEDIENMITTEILUNG

Pferdestärken treffen Hotellerie – Grosse Monteverdi-Ausstellung im Grand Resort Bad Ragaz

Bad Ragaz, 27. Januar 2022

Der Schweizer Autobauer Peter Monteverdi und das Grand Resort Bad Ragaz haben einiges gemeinsam: Exzellenz, Qualität, Luxus – und seit heute eine gemeinsame Ausstellung legendärer Schweizer Autos. Vom 28. Januar bis 6. März 2022 zeigt das Grand Resort im Clubhaus des Golf Club Bad Ragaz eine handverlesene Auswahl Monteverdis. Für den General Manager der Grand Hotels, Marco R. Zanolari, geht damit ein Traum in Erfüllung: «Monteverdi ist der Ausdruck von Schweizer Qualität gepaart mit Mut und unternehmerischem Pioniergeist – wir sind glücklich, dass wir diese Trouvaillen unseren Gästen zugänglich machen dürfen.»

Die Automobile Monteverdi AG war ein besonderes Kapitel der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Im Mittelpunkt steht der einzige Schweizer Automobilbauer Peter Monteverdi, der zwischen 1967 und 1982 mit seinem Team im basellandschaftlichen Binningen Luxusfahrzeuge produzierte. Diese Autos zeichnen sich durch ihre optische Eleganz und ihre luxuriöse Ausstattung aus. Insgesamt entstanden in der Monteverdi-Werkstätte etwa 3000 in Handarbeit individuell gefertigte Autos «swiss made».

Monteverdis Klientel war exklusiv, Königshäuser und Filmstars waren darunter. Grundsätzlich hält man sich zu den Kunden bis zum heutigen Tag bedeckt, denn Diskretion ist oberster Grundsatz. Das bestätigt auch Paul Berger, ehemals Verkaufschef von Monteverdi und privater wie auch beruflicher Wegbegleiter des Konstrukteurs Peter Monteverdi: «Wir sind so verschwiegen wie ein Luxushotel – eben wie das Grand Resort Bad Ragaz.»

Marco R. Zanolari, General Manager Grand Hotels, ist ebenfalls begeistert und freut sich über die aussergewöhnlichen Gäste in seinem Haus. «Monteverdi steht für Eleganz, Extravaganz und Mut gleichermassen», so der Hausherr, «das verbindet unsere Marken und deren Geschichte.» Heute umschmeicheln die Autos der Marke Monteverdi etwas Geheimnisvolles, etwas Magisches und immer wieder taucht sogar das Gerücht um ein Revival der Schweizer Automarke auf. Ein Revival zumindest der legendären Fahrzeuge können die Besucher im Grand Resort Bad Ragaz vom 28. Januar bis am 6. März 2022 erleben. Dann werden im Clubhaus des Golf Club Bad Ragaz acht ausgewählte Monteverdi-Autos in einer exklusiven Ausstellung gezeigt. An den Ausstellungstagen wird Paul Berger vor Ort sein und sich für Fragen und Gespräche gerne Zeit nehmen. Ein weiterer Monteverdi – die 4-türige Monteverdi Limousine 375/4 Highspeed – steht direkt in der Lobby des Grand Hotel Quellenhof und lässt einen Hauch von Automobilgeschichte durch die Hallen wehen.

Die exklusive Ausstellung passt also hervorragend in das 5-Stern-Haus im Sarganserland. Eine Automobilausstellung der Extraklasse, wie sie nur sehr selten in der Schweiz zu sehen ist, erwartet die Gäste. Es reihen sich dabei insgesamt neun Automobil-Highlights aneinander. Angeführt vom legendären Monteverdi Hai, der 1970 die Firma über Nacht weltbekannt machte. Der ‹Hai› war die Sensation am Autosalon in Genf, wie Paul Berger bestätigt. Aber auch weitere Fahrzeuge wie der Monteverdi Safari oder der Monteverdi 650 – der legendäre Formel-1-Wagen des Schweizer Autobauers.

Die Ausstellung ist jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Eintritt ist frei, vor Ort gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht. Weitere Informationen unter www.resortragaz.ch

Astrid Hüni Director of PR & Communications Grand Resort Bad Ragaz Private E-mail:astrid.hueni@resortragaz.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung Mon~di Ausstellung.docx