Ein Katzensprung: das Boutique-Hotel Barbarossa in Konstanz jetzt bei Romantik

Romantik setzt sein qualitatives Wachstum an touristischen Standorten und in ausgewählten Städten fort – auch just ennet der Schweizer Grenze: Mit dem Hotel Barbarossa in Konstanz am Bodensee schliesst sich ein weiteres Premium-Haus mit Geschichte der bekannten Hotelmarke an. Neben dem Hotel Barbarossa ist Romantik mit dem Johanniter Kreuz in Überlingen und der Residenz in Meersburg jetzt rund um den Bodensee vertreten. Das schafft ideale Voraussetzungen für ein Fährtchen mit dem Bike oder im Cabrio rund um das «Schwäbische Meer» im Sommer.

Es ist ein Katzensprung von Kreuzlingen über die Grenze: Das Romantik Hotel Barbarossa liegt mitten in der hübschen Konstanzer Altstadt und empfiehlt sich als perfekter Ausgangspunkt, um den historischen Flecken und die ganze Bodenseeregion zu erkunden. Auch ein Abstecher per Schiff auf die Insel Mainau oder zum Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen liegen auf der Hand. Das Boutique-Hotel ist in drei ehemaligen Bürgerhäusern untergebracht und wird in der fünften Generation von Florian Miehle und seiner Frau Christiane geführt. «Mit seiner Geschichte, den Zimmern in stilvollem und modernem Design sowie der hochwertigen regionalen Küche passt das Hotel Barbarossa perfekt zu Romantik. Und Konstanz ist gerade auch bei Schweizer Gästen ein beliebtes Ausflugsziel für Shopping und Kultur und zugleich Ausgangspunkt für Touren um den Bodensee», sagt Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender von Romantik.

Seit anno 1874 – mit historischer Weinstube und grosser Terrasse

Seit 1874 ist das Hotel Barbarossa im Besitz der Familie Miehle. In dem Boutique-Hotel gleicht keines der 48 Zimmer dem anderen. Jeder einzelne Raum besitzt einen unverwechselbaren Charakter. Die gute Stube im Hotel Barbarossa ist die «Weinstube». In historischem Ambiente tischen Küchenchef Jens Wagner und sein Team eine hochwertige Küche mit frisch verarbeiteten, vorwiegend regionalen Produkten auf. Natürlich dürfen die frischen Felchen, Zander und Saiblinge aus dem «Schwäbischen Meer» und auch typisch badische Spezialitäten nicht fehlen. Hausherr Florian Miehle ist zuständig für einen wohl sortierten Weinkeller, in dem natürlich die Weine der Bodenseeregion den Ton angeben – ergänzt um internationale Tropfen.

Die weitläufige Terrasse auf dem Obermarkt verbindet die pittoreske Altstadt mit dem Barbarossa. Sie bietet Platz für rund 100 Personen. Ursprünglich ein wichtiger Umschlagplatz für Waren aller Art und Bistumssitz mit vielen Gütern in der Schweiz, wurden hier im Mittelalter nicht nur Holz und Wein gehandelt, sondern auch Strafen für Gesetzesbrüche verhängt und vollstreckt. Heutzutage geht es beschaulicher zu auf dem Platz, auf dem die Gäste des Romantik Hotel Barbarossa Sommertage mit einem «echten Viertele» lokalen Weines ausklingen lassen und das Treiben beobachten.

P räferierter Partner

«Mit seinem neuen Markenbild und seinen starken Vertriebskanälen war Romantik schon immer die erste Wahl unter den Hotelkooperationen für das Barbarossa. Romantik unterstützt uns aber auch bei der Suche nach neuen Mitarbeitenden und mit seinem Netzwerk an erstklassigen Kooperationspartnern», freut sich Gastgeber Florian Miehle. Und er hofft auf eine baldige Rückkehr der Schweizer Gäste in freundnachbarschaftlicher Verbundenheit in anspruchsvollen Zeiten.

Über die Romantik Hotels & Restaurants

Tradition, Historie, Qualität und herzliche Gastfreundschaft prägen die 200 Romantik Hotels & Restaurants (und 300 Partnerhäuser) in sieben Ländern Europas. Romantik-Hoteliers heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien und Slowenien willkommen. Die schlagkräftige Vertriebs- und Marketingkooperation präsentiert seit fast 50 Jahren die gesamte Vielfalt individueller Hotellerie: vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu urbanen Luxushotels. Ausgezeichnete Kulinarik, echte Regionalität und erlebbare Geschichte vereinen die persönlich geführten Hotels zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach der starken Marke Romantik.

