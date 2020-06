Grand Resort Bad Ragaz AG

Medienmitteilung: Im Casino Bad Ragaz kann ab 6. Juni 2020 wieder gespielt werden

Das Casino Bad Ragaz ist spielbereit:

Ab dem 6. Juni 2020 öffnet es wieder für seine Gäste.

Mit der Bekanntgabe der dritten Lockerungsetappe kam auch die Erleichterung beim Casino Bad Ragaz: Ab dem kommenden Samstag darf dort wieder gespielt werden. Rund 500 Arbeitsstunden wurden investiert, um den Spielbetrieb den Schutzmassnahmen anzupassen.

Bad Ragaz, 3. Juni 2020

Das Casino Bad Ragaz hat Grund zur Freude: Folgend der Entscheidung des Bundesrats darf dort ab dem 6. Juni 2020 wieder gespielt werden. Um die Schutzkonzepte der Branche umsetzen zu können, wurde im Casino in rund 500 Stunden Arbeit «umgebaut». «Der Casinobesuch wird sicherlich etwas anders aussehen als früher, aber unsere Gäste und Mitarbeitenden werden sich schnell an die Schutzmassnahmen gewöhnen», ist sich Christian Kusch, Geschäftsführer des Casino Bad Ragaz, sicher.

Aufatmen auch beim Casino Bad Ragaz: Mit der dritten Lockerungsetappe des Bundesrats kann nun auch das Spiellokal seine Türen wieder öffnen. Die Erleichterung über den Entscheid ist gross: «Dass die Schliessung Mitte März zu unser aller Schutz nötig war, steht für uns ausser Frage. Trotzdem freuen wir uns nach fast drei Monaten nun sehr darauf, endlich wieder Gäste im Casino begrüssen zu dürfen», sagt Geschäftsführer Christian Kusch.

Die von der Branche erarbeiteten Schutzmassnahmen bedeuten einige Änderungen im Casino-Alltag. So werden beispielsweise Tischspiele vorerst nicht angeboten. Den Gästen stehen allerdings weiterhin alle Spielautomaten zur Verfügung - diese wurden so verschoben, dass die vorgeschriebene Distanz eingehalten werden kann. Wo das nicht möglich war wurden Trennwände aus Plexiglas installiert. In den gesamten «Umbau» wurden rund 500 Arbeitsstunden investiert. Zusätzlich wurden Anpassungen im Bereich der Hygiene vorgenommen. Jeder Automat wird nach der Benutzung durch einen Gast desinfiziert und im gesamten Innenbereich gibt es an verschiedenen Stellen Desinfektionsstationen für die Gäste.

Das Casino hat Glück, denn die Einschränkungen wirken sich nur mässig auf den Betrieb aus. «Unsere Grösse ermöglicht es uns, die Abstandregelungen komfortabel einhalten zu können», erzählt Christian Kusch. Natürlich sei es schade, dass vorerst keine Tischspiele angeboten werden könnten. «Aber die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeitenden geht in jedem Fall vor.» Alles in allem ist der Geschäftsführer zufrieden mit den Lockerungen: «Wir sind froh, wieder da zu sein und werden uns sicher alle schnell an die neuen Gegebenheiten gewöhnen.»

Öffnungszeiten

Das Casino Bad Ragaz ist ab dem 6. Juni 2020 zu den gewohnten Öffnungszeiten (Sonntag bis Donnerstag von 12.00 – 3.00 Uhr, Freitag und Samstag von 12.00 – 4.00 Uhr) für die Gäste da. Die Golden Wave Bar ist ab Mitternacht geschlossen und bietet dann nur noch einen Getränkeservice für spielende Gäste an. Zutritt ab 18 Jahren mit gültiger ID. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Schutzkonzept unter www.casinoragaz.ch.

Medienkontakt:

Marianne Kusterer, PR-Manager Grand Resort Bad Ragaz, 7310 Bad Ragaz, Switzerland Tel.: +41 (0)81 303 27 14 E-Mail: presse@resortragaz.ch Weitere Informationen: www.casinoragaz.ch