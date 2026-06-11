Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità

Le marché suisse de la mobilité partagée poursuit sa croissance

Ostermundigen (ots)

À l'occasion de son assemblée générale à Berne, la Swiss Alliance for Collaborative Mobility (CHACOMO) a présenté les derniers chiffres du marché de la mobilité partagée en Suisse. Les chiffres montrent clairement : depuis la mise en place du tableau de bord en 2022, le marché de la mobilité partagée connaît une croissance constante et significative dans tous les domaines.

Depuis 2022, la Swiss Alliance for Collaborative Mobility recense, en collaboration avec l'Académie de la mobilité du TCS, les chiffres du marché de la mobilité partagée en Suisse. Répartis entre les différents types d'offre du marché, le tableau de bord est le seul aperçu complet des principaux indicateurs du marché de la mobilité partagée en Suisse qui peuvent ainsi être présentés et comparés entre eux. Les données du tableau de bord sont fournis par les membres de CHACOMO pour l'année précédente.

Les données de 2025 confirment la croissance continue du marché. On observe une certaine consolidation du marché chez les prestataires avec 56 prestataires de mobilité partagée différents sur le marché suisse, une baisse de 8 % par rapport à l'année précédente. Pourtant, le taux d'utilisation des véhicules s'élève ainsi à 0,71 trajet par véhicule et par jour (TVD, Trips per Vehicle per Day), soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente. Les utilisateurs disposent actuellement de 47'152 véhicules partagés tous types d'offres confondus, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2024. En 2025, le nombre d'utilisateurs enregistrés s'élevait à 3,4 millions, ce qui correspond à une hausse de 10 % et 12,2 millions d'utilisations, soit 9 % de plus que l'année précédente. 44 % des communes suisses disposent déjà d'une offre de mobilité partagée.

Le type d'offre qui a connu la plus forte croissance l'année dernière est celui du partage de places de stationnement : 6'700 places de stationnement sont disponibles sur les plateformes de partage, ce qui correspond à une augmentation de 230 % par rapport à 2024.

" L'évolution du marché souligne l'importance de la mobilité partagée pour le système de transport actuel et futur. Le covoiturage, le partage de vélos et de trottinettes sont désormais des piliers incontournables de la mobilité quotidienne en Suisse - grâce à la bonne collaboration de nombreux prestataires avec les villes et les communes, et malgré l'absence persistante de soutien politique au niveau fédéral ", indique Dr. Jörg Beckmann, vice-président de CHACOMO.

Non seulement le marché évolue favorablement, mais la Swiss Alliance for Collaborative Mobility (CHACOMO) continue de se développer : la faitière pour la mobilité partagée compte actuellement 32 membres et représente des prestataires de tous les types d'offre du marché. Lors de l'assemblée générale, Anna Ludwig a été élue directrice générale de CHACOMO et Paula Boecken (UBER), Jenovan Krishnan (BOLT) et Corinne Vogel (Mobility Société Coopérative) ont rejoint le comité. Le Président est le conseiller national Philipp Kutter (Le Centre).

Pour consulter le tableau de bord de la mobilité partagée : Faits et chiffres sur le marché de la mobilité partagée en Suisse | CHACOMO