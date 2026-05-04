Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità

SHMOB.UP - Shared Mobility Pop-up Hubs - Tester des véhicules électriques légers à Berne et à Meyrin

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Ostermundigen (ots)

À partir du 4 mai, il sera possible de tester des véhicules électriques légers, appelés " Light Electric Vehicles " (LEV), à Berne et à Meyrin dans le cadre du projet " SHMOB.UP - Shared Mobility Pop-up Hubs " de l'Académie de la mobilité du TCS. Ces véhicules maniables et compacts sont parfaitement adaptés à la ville grâce à leur petite taille et à leur motorisation électrique et contribuent de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En Suisse, les trajets en voiture font généralement moins de 20 km et un véhicule plus petit et plus léger conviendrait souvent tout aussi bien. Selon une étude réalisée l'année dernière par l'Académie de la mobilité du TCS en collaboration avec le Centre aérospatial allemand (DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), les véhicules électriques légers, appelés " Light Electric Vehicles " (LEV), pourraient remplacer 82 % des trajets en voiture en Suisse, réduisant ainsi considérablement l'occupation des sols et les émissions de gaz à effet de serre. Avec 29 % des ménages suisses possédant deux voitures ou plus, il existe aussi un potentiel de substitution de voitures par des véhicules légers.

Les véhicules électriques légers, surtout lorsqu'ils sont partagés, présentent un grand potentiel. D'une part grâce à leur grande efficacité due à leur faible poids en circulation, d'autre part grâce à leur faible encombrement à l'arrêt : une utilisation accrue de petits véhicules permet d'économiser des places de stationnement et de les utiliser à d'autres fins, par exemple pour un réseau de pistes cyclables bien développé ou pour créer davantage d'espaces de rencontre dans les centres-villes.

Afin de mieux faire connaître cette nouvelle " famille " d'engins de transport, de favoriser leur acceptabilité et d'offrir à la population la possibilité de tester différents LEV, l'Académie de la mobilité du TCS lance début mai, avec le soutien de SuisseEnergie, le projet SHMOB.UP - Shared Mobility Pop-up Hubs. Il sera possible de louer et tester différents types et modèles de véhicules entre mai et octobre sur deux sites - Berne et Meyrin. La flotte se compose de plusieurs vélos-cargos électriques, de scooters électriques, de microcars électriques, de microcamions électriques et de motocycles à trois roues.

Les véhicules peuvent être réservés et loués directement via l'application " carvelo ". L'utilisation d'un véhicule de la flotte SHMOB.UP coûte CHF 4.50 par heure pour les vélos-cargos, les scooters et la moto à trois roues, et CHF 7.- par heure pour les microcars et les microcamions électriques ; une taxe de base de CHF 5.- s'applique à chaque location.

Le projet SHMOB.UP est soutenu par l'Office fédéral de l'énergie dans le cadre de son programme SuisseEnergie. Les partenaires locaux sont les secrétariats de la section TCS de Berne, Meyrinroule, la Ville de Meyrin, tandis que les partenaires véhicules sont Robert Aebi Landtechnik SA, Etrix AG et KYBURZ Switzerland AG.

www.shmobup.ch