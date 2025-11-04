Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità

La ville de Vevey remporte le "CHACOM-Oscar" 2025

Ostermundigen (ots)

Ostermundigen, le 4 novembre 2025. L'Alliance suisse pour la mobilité collaborative CHACOMO décerne aujourd'hui pour la troisième fois le CHACOM-Oscar, le prix qui récompense les communes, les villes et les cantons qui s'engagent fortement en faveur de la mobilité partagée. Le CHACOM-Oscar 2025 est décerné à la ville de Vevey pour son engagement important dans le domaine de la mobilité partagée.

Le CHACOM-Oscar, prix annuel décerné aux villes, communes et cantons, récompense les collectivités territoriales qui s'engagent fortement en faveur de la mobilité partagée en Suisse. La "Swiss Alliance for Collaborative Mobility CHACOMO" récompense ainsi les projets et programmes visant à promouvoir la mobilité partagée au sein des collectivités territoriales et à démontrer leur succès. Peuvent être nominées des initiatives issues de tous les domaines de la mobilité partagée, qu'il s'agisse de projets de mise en oeuvre ou d'initiatives politiques visant à façonner la législation en faveur de la mobilité partagée.

"Les communes, les villes et les cantons sont les principaux acteurs de la conception et de la mise en oeuvre d'initiatives qui encouragent la mobilité partagée au niveau régional et local. Chaque année, l'association CHACOMO récompense une collectivité territoriale qui s'engage fortement en faveur de la mobilité partagée et témoigne ainsi de sa reconnaissance", déclare Jörg Beckmann, vice-président de CHACOMO.

Pour l'année 2025, le secrétariat de CHACOMO, en concertation avec ses membres, a nominé onze collectivités territoriales, qui ont ensuite été évaluées par un jury composé du comité directeur de CHACOMO et d'un représentant de SuisseEnergie. Cette année, le CHACOM-Oscar est décerné à la ville de Vevey pour son engagement en faveur de l'électrification et de la mise à disposition de places de stationnement pour les véhicules partagés, ainsi que pour l'action "1 mois sans voiture". La ville lauréate s'est clairement démarquée des autres candidatures.

La ville de Vevey s'engage depuis des années pour la promotion de la mobilité partagée. Elle joue ainsi un rôle de pionnière en matière d'électrification, de mise à disposition de places de stationnement pour les véhicules partagés et de subventionnement des offres de mobilité partagée. Grâce au projet "1 mois sans voiture", la population a eu la possibilité de renoncer à sa voiture pendant un mois et d'essayer différentes offres de mobilité partagée.

CHACOMO félicite chaleureusement la ville de Vevey et lui souhaite beaucoup de succès dans toutes ses initiatives en faveur de la mobilité partagée.

À propos de CHACOMO

Depuis 2021, CHACOMO (l'Alliance suisse pour la mobilité collaborative) défend les intérêts politiques des acteurs de la mobilité partagée en Suisse en tant qu'association professionnelle. Son président est le conseiller national Philipp Kutter, et le secrétariat est géré par l'Académie de la mobilité. www.chacomo.ch

À propos du CHACOM-Oscar

Le CHACOM-Oscar s'inscrit dans le cadre du programme "Shared Mobility Accelerator". Mis en place par l'Académie de la mobilité et CHACOMO en collaboration avec d'autres acteurs, ce programme oeuvre à l'application des mesures phares de l'Agenda 2030 pour la mobilité partagée. Il s'étend de juillet 2023 à décembre 2025 et bénéficie du soutien de SuisseEnergie.