Garten Hotels

Les jardins se transforment en galeries : 21 hôtels suisses lancent Art Garten Hotels

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La Tour-de-Peilz/Konolfingen/Baden (ots)

Au printemps 2026, les jardins des hôtels se transformeront en galeries à ciel ouvert. Sous le titre " Art Garten Hotels ", 21 établissements répartis dans tout le pays présenteront dans leurs parcs des oevres d'artistes suisses de renom. Ce projet allie hôtels, jardins et art contemporain, et invite à redécouvrir les hôtels-jardins.

Un jardin somptueux est plus qu'un simple décor : c'est l'âme d'un hôtel. C'est ce credo que suivent les 21 membres de l'association Garten Hotels Schweiz. À partir d'avril 2026, ces établissements iront encore plus loin en ouvrant leurs parcs à une série d'expositions. Chaque jardin d'hôtel deviendra ainsi une galerie en plein air, où sculptures et installations s'harmoniseront avec la flore et l'architecture propres au site.

100 oeuvres d'art de 30 artistes, adaptées à 21 sites

Le projet " Art Garten Hotels " met à l'honneur l'art du jardinage et la créativité des artistes suisses. À cette fin, 30 artistes ont été sélectionnés en étroite collaboration avec la Fondation Triennale suisse de sculpture (Bad Ragartz), dont lesoeuvres s'intègrent parfaitement aux jardins respectifs. Chaque jardin - qu'il serve de lieu de retraite, de rencontre ou de parc historique - raconte une nouvelle histoire à travers l'art sélectionné. Et l'environnement du jardin influence à son tour la manière dont lesoeuvres d'art agissent sur les visiteurs.

" Avec les Art Garten Hotels, nous créons un lien qui n'existe pas encore sous cette forme en Suisse ", explique Fabian Weidmann, co-initiateur des Art Garten Hotels. " Nous invitons les clients à découvrir l'art là où l'hospitalité est chez elle. "

Après l'édition de cette année, les Art Garten Hotels devraient également avoir lieu en 2027 et 2028 et devenir autonomes à partir de 2029. Le coup d'envoi officiel de la première édition sera donné en avril 2026 ; les oeuvres seront exposées d'avril à novembre.

Concours pour le visuel principal en coopération avec la ZHdK

En collaboration avec le département des beaux-arts de la Haute école des arts de Zurich (ZHdK), un concours a été lancé auprès des étudiants pour la création du visuel principal des Art Garten Hotels 2026. Le jury, composé de Carla Hohmeister (Bad Ragartz), Linda Peter (vitamin2) et de représentants des Garten Hotels, a examiné et évalué toutes les candidatures avec le soutien consultatif de Pascal Siedler et Swetlana Heger-Davis de la ZHdK. L'oeuvre " Dispersal I " d'Alessia Belluscio a convaincu le jury et a été sélectionnée comme visuel clé 2026. L'échange avec de jeunes artistes ouvre de nouvelles perspectives et la collaboration avec la ZHdK devrait être encore approfondie à l'avenir.

Pour plus d'informations sur le projet, rendez-vous sur art.gartenhotels.ch

À propos d'Art Garten Hotels

Art Garten Hotels fait entrer l'art contemporain d'artistes suisses dans les jardins de 21 hôtels suisses. Lors de la première édition, qui se tiendra d'avril à novembre 2026, plus de 100 oeuvres seront exposées dans les jardins des Garten Hotels Suisse. Chaque jardin se transformera ainsi en une galerie en plein air unique, accessible gratuitement.

À propos de Garten Hotels Schweiz

Garten Hotels Schweiz est un regroupement d'hôtels suisses sélectionnés qui placent le jardin et la nature au coeur de leur concept d'exploitation. Les jardins et les parcs constituent un élément important des hôtels et sont présents dans les domaines les plus divers. Cette coopération a vu le jour en 2016 et regroupe aujourd'hui 21 hôtels répartis dans toutes les régions du pays. L'association est gérée par la société Stammgast GmbH à Baden.