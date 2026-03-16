Nereva SA

À Genève, un acteur historique du transport accélère sa transformation numérique

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Nyon (ots)

L'entreprise genevoise M. Ducret SA annonce l'intégration de la plateforme Nereva dans l'organisation de ses transports liés aux chantiers. Après plus d'une année d'utilisation en phase bêta, l'entreprise confirme que la solution répond aux exigences opérationnelles du transport de courte distance dans le secteur de la construction, en particulier pour les rotations de camions et le transport des bennes. Les activités de déménagement de l'entreprise ne sont pas concernées.

Fondée en 1934 à Genève, M. Ducret SA figure parmi les acteurs historiques du transport dans la région lémanique. L'entreprise a contribué pendant un an au développement de la plateforme Nereva dans le cadre d'une phase bêta opérationnelle menée sur ses activités de transport de chantier.

Avec Nereva, l'entreprise modernise l'organisation de ses opérations logistiques en s'appuyant sur un système numérique centralisé. Les missions de transport sont planifiées directement dans la plateforme et les chauffeurs reçoivent leurs instructions sur leur téléphone. Les équipes d'exploitation peuvent suivre l'avancement des opérations et ajuster les missions en temps réel en fonction de l'évolution des chantiers. Les bons de transport sont générés automatiquement et les données nécessaires à la facturation sont structurées dès l'exécution des missions. Accessible dans le cloud, la plateforme ne nécessite aucune installation informatique spécifique et permet de coordonner les flux logistiques liés aux rotations de camions tout en assurant une traçabilité continue des opérations.

Cette numérisation contribue à réduire fortement les échanges téléphoniques entre les équipes et à automatiser une partie des tâches administratives. Les informations relatives aux transports sont regroupées dans un environnement unique, ce qui facilite la planification des missions, le suivi des rotations de camions et l'ajustement des opérations au fil de la journée. Les équipes disposent ainsi d'une vision plus claire et plus structurée de l'ensemble des transports en cours. Cette meilleure visibilité permet également d'améliorer la coordination entre les différents intervenants impliqués dans les opérations de chantier. Les exploitants, les chauffeurs et les responsables de chantier partagent les mêmes informations opérationnelles, ce qui renforce la réactivité face aux imprévus et facilite l'organisation quotidienne des transports.

En structurant les flux d'information et en synchronisant les acteurs opérationnels, cette digitalisation permet d'optimiser l'utilisation des ressources de transport, de réduire les trajets à vide et de limiter les temps d'attente sur les chantiers. Elle contribue ainsi à améliorer l'efficacité globale des opérations tout en participant à la réduction des émissions de CO2 liées aux transports.

Nicolas Ducret, directeur de M. Ducret SA, explique :

Pendant longtemps, notre organisation reposait presque entièrement sur le téléphone. À certaines périodes, nous pouvions atteindre jusqu'à 500 appels par jour simplement pour gérer les ajustements permanents des chantiers et coordonner les rotations de camions. Derrière ces appels, il y a surtout nos équipes de dispatch et nos chauffeurs, qui doivent gérer en permanence des imprévus, des urgences et des changements de dernière minute. C'est un travail exigeant, souvent sous pression, et nous savions qu'il fallait trouver une manière plus saine et plus structurée d'organiser cette logistique.

Lorsque Nereva nous a proposé de participer à la phase bêta de leur logiciel, nous avons immédiatement vu l'opportunité de contribuer au développement d'un outil pensé pour la réalité de notre métier. Cette collaboration nous a permis d'améliorer progressivement notre organisation et de mettre en place aujourd'hui un système plus clair et mieux adapté à la réalité de nos opérations.

Je suis convaincu que le transport pour les chantiers doit évoluer pour rester attractif pour celles et ceux qui y travaillent chaque jour. Nos chauffeurs, nos équipes de dispatch, nos partenaires et nos clients méritent des organisations plus transparentes et mieux structurées.

Beaucoup d'entreprises de transport vivent les mêmes réalités que nous. Nous sommes parfois concurrents, parfois partenaires, mais nous partageons les mêmes contraintes et les mêmes défis, et surtout la même passion pour notre métier. C'est pourquoi je suis convaincu que les transporteurs doivent prendre l'initiative de faire évoluer leurs méthodes. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, les entreprises de construction finiront naturellement par mettre en place leurs propres systèmes pour obtenir la visibilité et la traçabilité dont elles ont besoin sur leurs chantiers.

Philippe Flaccavento, cofondateur et CEO de Nereva, ajoute :

Le fait qu'une entreprise comme M. Ducret SA, active depuis 1934 et forte de près d'un siècle d'expérience, ait choisi d'intégrer Nereva au coeur de l'organisation de ses transports de chantier constitue pour nous un signal particulièrement fort. Le passage du rôle de bêta-testeuse à celui d'utilisatrice opérationnelle confirme que les flux liés aux chantiers, notamment les rotations de camions et la gestion des bennes, nécessitent des outils numériques capables de piloter des opérations rapides, fréquentes et fortement variables.

Nereva a été conçu pour répondre à ces réalités opérationnelles en apportant davantage de visibilité, de coordination et de traçabilité dans l'organisation quotidienne des transports. L'utilisation opérationnelle par M. Ducret SA confirme aujourd'hui que la solution est prête pour le marché suisse.

A propos de Nereva

Nereva est une plateforme SaaS dédiée au pilotage des flux logistiques liés aux transports de courte distance dans le secteur de la construction. L'entreprise développe une infrastructure digitale permettant de coordonner et de tracer les opérations de transport par camions, notamment les rotations de bennes et les flux de matériaux pour les chantiers.

A propos de M. Ducret SA

Fondée à Genève en 1934, M. Ducret SA est une entreprise familiale active dans les déménagements, le transport de chantier et le recyclage de matériaux. L'entreprise intervient notamment dans le transport et l'évacuation de déblais, les rotations de bennes sur les chantiers, ainsi que dans la valorisation de matières issues des activités de construction. Elle accompagne particuliers et professionnels avec des solutions de transport et de logistique adaptées à leurs besoins.