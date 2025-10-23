Dassault Systèmes

Dassault Systèmes et Switch concluent un accord-cadre

Partenariat pionnier pour la formation de l'avenir

Kloten (ZH) (ots)

Dassault Systèmes et Switch ont conclu le premier cadre de coopération mondial entre un fournisseur de technologie et un partenaire de numérisation pour l'éducation et la recherche. L'objectif est de préparer de manière ciblée la prochaine génération de spécialistes aux exigences de l'industrie de façon pratique, tournée vers l'avenir et en étroite collaboration avec la place d'innovation suisse. L'accord-cadre crée un modèle avant-gardiste pour les initiatives éducatives mondiales.

Dans le cadre de cette coopération, le portefeuille 3DEXPERIENCE Edu de Dassault Systèmes est classé comme offre de soutien par Switch et rendu accessible aux hautes écoles. Plus de 200 institutions d'enseignement et de recherche en Suisse bénéficient d'un accès simple et juridiquement sûr aux applications industrielles de pointe telles que SOLIDWORKS, CATIA et DELMIA sur la 3DEXPERIENCE Plattform. Dans le cadre d'un accord de licence central, il est garanti que le logiciel soit acquis et mis à disposition selon le droit de licence en vigueur - tel qu'il est déjà utilisé avec succès dans de nombreuses entreprises suisses.

Pour les hautes écoles, cela ouvre la possibilité d'équiper de manière ciblée les étudiants de compétences pratiques et proches de l'industrie et de les préparer de façon optimale à l'entrée dans la vie professionnelle. Parallèlement, la coopération renforce le transfert vers l'économie : l'industrie profite de diplômés qualifiés qui sont familiarisés avec les technologies actuelles. Dassault Systèmes et Switch donnent ainsi une impulsion claire à l'écosystème d'innovation de la Suisse.

L'accord crée de la clarté sur les exigences, établit le cadre pour leur mise en oeuvre uniforme et facilite l'accès des hautes écoles aux technologies conformes à la protection des données. Grâce à un accord-cadre central, les efforts de négociation individuels sont supprimés. Cela abaisse les obstacles à l'implémentation de nouvelles technologies qui sont indispensables pour le monde du travail de l'avenir.

Avec Innosuisse comme partenaire, les institutions de recherche peuvent utiliser les solutions de Dassault Systèmes dans des projets soutenus. Cela facilite l'échange entre les institutions académiques et l'industrie, favorise l'application pratique des résultats de recherche et accélère les processus d'innovation. Parallèlement, le partenariat contribue à l'amélioration de la qualité et de la pertinence des résultats de recherche.

À propos de Dassaut Systèmes :

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 370 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif. Pour plus d'informations, visitez: www.3ds.com

À propos de Switch :

Switch est le partenaire de numérisation des hautes écoles suisses. En collaboration avec des institutions de formation et de recherche, la fondation développe des solutions numériques adaptées aux besoins spécifiques de la communauté éducative et scientifique. L'accent est mis sur le renforcement de la cybersécurité, l'utilisation universelle des identités numériques et la gestion fiable des données sensibles dans le cloud. Depuis les débuts d'Internet, la fondation est également responsable de l'exploitation et de la protection des noms de domaine avec les extensions .ch et .li. Cette organisation à but non lucratif emploie près de 180 collaborateurs et collaboratrices à Zurich et Lausanne.

Légénde photo : de gauche à droite : Christian Haltiner, Managing Director Dassault Systèmes Schweiz et XCom Eurocentral, Stefan Arnet, Lead Buyer Switch.