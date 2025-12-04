SRG SSR

Bilan final de l'ESC 2025: un événement fort pour le public, l'économie et la SSR

Berne (ots)

Six mois après l'Eurovision Song Contest 2025 à Bâle, la SSR tire un bilan très positif: l'événement a touché un large public dans le monde entier, la SSR n'a pas utilisé tout le budget prévu grâce à une gestion financière rigoureuse et elle a été primée à plusieurs reprises. Sans oublier les retombées économiques: durant leur séjour dans la ville rhénane, les visiteur.euses ont généré plus de 90 millions de francs de recettes. Avec un taux de satisfaction de plus de 90 % et une forte intention de revenir de la part du public, l'ESC 2025 a confirmé le professionnalisme et l'efficacité de l'engagement de la SSR.

L'Eurovision Song Contest (ESC) 2025 à Bâle, avec ses 500 000 visiteur.euses et 166 millions de téléspectateur.trices, tire son bilan final après six mois. Un bilan extrêmement positif. D'un point de vue financier, la SSR a respecté son enveloppe budgétaire pour l'événement. Son budget ordinaire prévoit des positions pour le financement d'événements majeurs - comme les Coupes du monde ou les Jeux olympiques. En raison de la dimension extraordinaire de l'ESC, un budget supplémentaire de 20 millions de francs a été alloué pour couvrir les dépenses de la SSR. Après décompte, il s'avère que grâce à un pilotage financier minutieux et à des recettes plus élevées issues du sponsoring et de la billetterie, les coûts supplémentaires effectifs se sont établis à 15 millions de francs, soit 25 % de moins que le budget.

De plus, l'ESC a eu un effet positif sur la transformation que vit actuellement la SSR. Susanne Wille, directrice générale SSR: "Pour la SSR, l'ESC a aussi été un moteur d'innovation. De nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire, de nouvelles idées ont émergé autour de ce projet et elles perdurent. De ce fait, l'ESC continuera de donner le rythme à notre entreprise média."

Des prix renommés pour la stratégie, les concepts et le design

La SSR a également été récompensée sur le plan de la communication et de l'organisation dans le cadre de l'Eurovision: de nombreuses nominations ont salué la qualité créative, technique et organisationnelle des équipes impliquées - en particulier celle des deux producteurs responsables, Moritz Stadler et Reto Peritz. La SSR a par ailleurs remporté plusieurs prix prestigieux, dont un Xaver Award pour le concept événementiel de l'ESC City Handover & Semi-Final Draw en collaboration avec la haute école des Grisons, de même que l'EBU Excellence in Media Award et la Goldene Feder pour le concept et la stratégie de communication. Enfin, Hazel Brugger s'est vu décerner le Deutschen Comedy Preis pour l'animation de l'événement. Avec l'ESC 2025, la SSR a établi de nouveaux standards bien au-delà des frontières nationales.

Une forte résonance sur les canaux numériques

La forte résonance de l'ESC sur les réseaux sociaux a permis à la SSR de renforcer sa présence numérique. Environ un millier de contenus ont été publiés, touchant plus de 11 millions de personnes. Instagram a été la plateforme où l'impact a été le plus fort avec 8,1 millions de comptes atteints, devant Tiktok où 173 vidéos ont généré 2,3 millions de vues et finalement LinkedIn qui a atteint près de 920 000 vues. Toutes plateformes confondues, les contenus ont surtout touché un public jeune, qui a particulièrement apprécié le travail de la SSR sur les réseaux sociaux pour la diversité de ses contenus et la rapidité et l'authenticité de ses publications.

La plus-value sociétale de l'ESC confirmée

"Pour la SSR et pour Bâle, la ville-hôte, l'ESC 2025 a dès le départ été bien plus qu'un concours international de musique: il s'annonçait comme une expérience historique pour toutes et tous, et c'est ce qu'il est devenu grâce à nos efforts communs", se réjouit Susanne Wille. Nous avons réalisé de nombreux projets pour les élèves, les seniors, les étudiant.es et les personnes atteintes de handicap en collaboration avec des partenaires. Un sondage sur place montre que notre ambition de créer de la plus-value pour la société a été reconnue par la population: près des trois quarts des personnes interrogées (72 %) estiment que l'ESC a profité à de nombreux groupes de population. Les retombées pour l'économie locale (81 %) et l'image de Bâle en Europe (79 %) et en Suisse (72 %) ainsi que le sentiment d'appartenance à une communauté (71 %) ont été particulièrement bien notés. Cela confirme que l'ESC n'a pas seulement fait vibrer Bâle sur le plan musical, mais il a aussi créé des liens dans la société. Et forts de leur succès, trois projets seront poursuivis après l'ESC, parmi lesquels la piste de danse émettant des vibrations pour les personnes atteintes de déficience auditive.

Une étude souligne la forte création de valeur de l'événement

L'ESC a aussi été particulièrement positif pour l'économie. Selon l'étude sur la création de valeur de la haute école de gestion de Zurich et Ticketcorner réalisée en collaboration avec la SSR, les dépenses des 90 000 détenteur.trices de billets ont contribué à une valeur ajoutée de 91,2 millions de francs, dont 57,6 millions sont assurément restés en Suisse - notamment 25,8 millions qui découlent des nuitées et 18,4 millions pour les trajets. L'étude montre également que les personnes interrogées connaissent le rôle de la SSR en tant qu'organisatrice des shows - en particulier des transmissions en direct - et le jugent positivement. Oliver Niedermann, CEO de Ticketcorner: "Avec l'ESC, la SSR a montré qu'elle sait produire de grands événements d'un niveau de classe mondiale absolue. Elle n'a pas seulement créé de la valeur pour la société, mais aussi généré un impact économique considérable pour toute la Suisse".

