Photobastei Zürich

Jan Han – «When Life hurts, Siem Reap heals»

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Jan Han – «When Life hurts, Siem Reap heals»

Photobastei 16. April bis 3. Mai 2026

Mittwoch & Sonntag: 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 12.00 bis 21.00 Uhr

Eintritt frei

Vernissage Samstag, 18. April, 18:00 -22:00 Uhr

Finissage / Closing Samstag, 2. Mai 19:30 - 02:00 Uhr

Die Fotoausstellung «When Life hurts, Siem Reap heals» erzählt die Geschichte eines Medizinstudenten, der in Kambodscha all die schönen Seiten des Arztberufes entdeckt. Was bleibt von einer Vision, wenn ihr Schöpfer nicht mehr da ist? Und was bedeutet es, als junger Mediziner in einem Gesundheitssystem zu arbeiten, das auf einem einzigen Idealisten aufgebaut wurde? Durch die Linse einer Kamera hält Jan Han die kleinen und grossen Geschichten fest, die er miterleben durfte. Wie eine Stöberbox voller Erinnerungen lassen die Bilder miterleben, wie ihn das Land und seine Kultur berühren. Das Werk zeigt Landschaften, Herausforderungen des Gesundheitssystems sowie den Reichtum des Lebens jenseits des 1992 vom Zürcher Kinderarzt Beat Richner gegründeten Krankenhauses. Mit Faszination und Neugierde geht die Ausstellung der Frage nach, was sechs Jahre nach Richners Tod von dessen unermüdlichen Idealismus übrig bleibt. Zwischen Gegenwart und Vermächtnis entsteht die Suche nach Spuren einer Vision, deren Auswirkungen bis heute spürbar sind.

Eine engagierte Gruppe von Medizinstudierenden, die im Rahmen eines Einsatzes in Kambodscha wertvolle Einblicke in die globale Zusammenarbeit gewinnen konnte, hat das Konzept der Spendensammlung neu gedacht. Mit einer innovativen, jungen und kreativen Eventreihe, in deren Zentrum eine Fotoausstellung sowie eine Human Library stehen, wurde eine Initiative ins Leben gerufen, die Menschen verbindet, eine Bewegung für nachhaltiges Engagement schafft und zugleich einen Beitrag an die Gesellschaft zurückgibt.

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Kinderspital Kantha Bopha unterstützt die Ausstellung ein einzigartiges Netzwerk von Kinderspitälern in Kambodscha, das rund 85 Prozent aller kranken Kinder versorgt. Die Spitäler stehen allen Familien offen, unabhängig von ihrer finanziellen Situation. Für viele Kinder sind sie die einzige Chance auf medizinische Hilfe.

Wir danken der Photobastei herzlich für die grosszügige Unterstützung sowie für die wertvolle Mitwirkung bei der Bewerbung des Projekts.

Vernissage

Samstag, 18. April, 18 Uhr

Bildersoirée, Apsara Tanzshow und Grusswort von Stiftungsrätin Seraina Prader.

Medienkontakt: Romano Zerbini Verein PhotoCreatives / Photobastei Sihlquai 125 8005 Zürich email: romano.zerbini@photobastei.ch T +41 44 240 22 00 M +41 79 220 09 84