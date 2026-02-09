PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

OSZE-Antisemitismuskonferenz in St. Gallen: Treffen zwischen Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni und Bundesrat Cassis

OSZE-Antisemitismuskonferenz in St. Gallen: Treffen zwischen Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni und Bundesrat Cassis
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Vaduz (ots)

Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni nahm am 9. Februar 2026 an der OSZE-Konferenz "Bekämpfung von Antisemitismus: Bewältigung der Herausforderungen von Intoleranz und Diskriminierung" in St. Gallen teil. Diese Konferenz ist Teil des Schweizer OSZE-Vorsitzprogrammes. In ihrer Rede sprach Aussenministerin Monauni über die Zunahme antisemitischer Vorfälle, stellte Liechtensteins Ansatz aus Strafrecht, Prävention und Bildung vor und unterstrich die sicherheitspolitische Dimension von Diskriminierung und Intoleranz. Im Vorfeld der Konferenz fand ein trilaterales Treffen mit Bundesrat Ignazio Cassis und dem österreichischen Staatssekretär Sepp Schellhorn statt.

2026 hat die Schweiz den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) übernommen. Das Vorsitzprogramm beinhaltet mehrere thematische Konferenzen. An der Auftaktkonferenz zum Thema Antisemitismus wurden die aktuellen Herausforderungen in diesem Bereich thematisiert sowie politische und gesellschaftliche Reaktionsmöglichkeiten diskutiert. In ihrer Rede wies Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni auf die deutliche Zunahme antisemitischer Vorfälle, sowohl online als auch offline, hin und betonte die sicherheitspolitische Relevanz solcher Vorfälle. "Der Kampf gegen Antisemitismus ist keine Aufgabe einzelner Staaten, sondern eine gemeinsame Verantwortung", erklärte Aussenministerin Monauni in ihrer Rede. Ausserdem stellte sie den liechtensteinischen Rechts- und Präventionsrahmen vor. Paragraf 283 des Strafgesetzbuches schafft ein öffentliches Diskriminierungsverbot und ermöglicht eine konsequente strafrechtliche Verfolgung. Ergänzend setzt Liechtenstein auf Prävention und Bildung, darunter die landesweite Kampagne "Diskriminierung ist strafbar - Toleranz ist dein Recht" sowie den jährlich stattfindenden Holocaust-Gedenktag.

Im Vorfeld der Konferenz fand ein trilaterales Treffen mit Bundesrat Ignazio Cassis und dem Staatssekretär im österreichischen Aussenministerium, Sepp Schellhorn, statt. Im Zentrum des gemeinsamen Austausches standen der Schweizer OSZE-Vorsitz, Fragen der europäischen und globalen Sicherheit sowie grenzüberschreitende Themen.

Liechtenstein unterstützt die Prioritäten des Schweizer OSZE-Vorsitzes 2026, darunter die Helsinki-Prinzipien für dauerhaften Frieden, eine inklusive multilaterale Diplomatie, die Stärkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten sowie der Handlungsfähigkeit der OSZE.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Martin Frick
Leiter, Amt für Auswärtige Angelegenheiten
T +423 236 60 50
E-Mail: martin.frick@llv.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 06.02.2026 – 16:23

    Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Januar 2026

    Vaduz (ots) - Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende Januar 450 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit von 2 % im Dezember auf 2,1 % im Berichtsmonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte. Jugendarbeitslosigkeit Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 1 Person auf 41. Im ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:50

    Regierung beschliesst weiteres Vorgehen im Zusammenhang mit organlosen Rechtsträgern

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 3. Februar 2026 über weitere Massnahmen im Zusammenhang mit organlosen Rechtsträgern entschieden. Die Massnahmen wurden von der Mitte 2025 eingesetzten Steuerungsgruppe erarbeitet. Sie sind darauf ausgerichtet, einerseits die Rechtssicherheit zu stärken und andererseits die Umgehung von Sanktionen weiterhin zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren