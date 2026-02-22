Photobastei Zürich

Ausstellung: Ruth Orkin - A Photo Spirit in der Photobastei

Ruth Orkin - A Photo Spirit

Photobastei, 2. April bis 24. Mai 2026

Alltägliche Szenen, Stadtansichten, Porträts. Ruth Orkins Fotografien erzählen viele Geschichten: Vom aufstrebenden Amerika der Nachkriegszeit, von der Lebenseinstellung einer Gesellschaft im Aufschwung und von Frauen, die neue Rollen jenseits von Hausfrau und Mutter erobern. Ihr humorvoller und doch ernster Blick auf die Welt zeigt sich in den Details der Bilder, in ihrem Sinn für Bewegung, Timing und Komposition.

Ruth Orkin ist eine der wenigen professionellen Fotografinnen der 1940er und 1950er Jahre. Obwohl sie in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften wie der New York Times, Life oder Look veröffentlichte und ihre Fotografien Teil der legendären MOMA-Ausstellung The Family of Man waren, ist sie international noch wenig bekannt. Ganz im Gegensatz zu vielen ihrer männlichen Kollegen, deren Werke zu den Ikonen der Strassenfotografie zählen.

Ruth Orkin begann im Alter von zehn Jahren zu fotografieren. 1939 schuf sie ihr erstes grosses fotografisches Werk. Mit 17 Jahren durchquerte sie die USA mit dem Fahrrad und der Kamera, einmal von L.A. nach New York zur Weltausstellung. Dort zog sie dann 1943 auch hin.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos im Star-Magazin begann 1945 ihre Karriere als freiberufliche Fotografin. 1951 Ruth Orkin wurde 1951 vom Life-Magazin beauftragt, nach Israel zu reisen. Sie dokumentierte das junge Land und seine (neu angekommenen) Bewohner sowie das Leben im Kibbuz. Diese Reise war eine ihrer wichtigsten persönlichen Erfahrungen.

Eines ihrer berühmtesten Bilder ist die Fotografie „American Girl in Italy”. Für das Foto porträtierte sie ihre Reisebekanntschaft Ninalee Craig (Jinx Allen), umgeben von Männern in Florenz im Jahr 1951. Jinx wurde ihre Freundin und Muse und inspirierte sie zu einer ganzen Serie, die mit ironischem Blick zeigt, wie es war, als Frau in den

1950er Jahren allein zu reisen.

Während ihres gesamten Lebens und Schaffens hat Ruth Orkin die Erwartungen der Gesellschaft erlebt, reflektiert und unterlaufen. Ihre Fotografien sind moderne, freie und einfühlsame Kommentare zu diesen Zeiten. Ruth Orkin wäre am 3. September 2021 100 Jahre alt geworden.

Eine Zusammenarbeit der Photobatsei mit f3 - freiraum für fotografie in Berlin. Die Ausstellung ist von Katharina Mouratidi zusammengestellt und kuratiert worden.

Daten

2. April bis 24. Mai 2026

Eröffnung

Donnerstag, 2. April, 18.00 Uhr

Öffnungszeiten

Mittwoch & Sonntag: 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 12.00 bis 21.00 Uhr

Eintritt

12 / 8 CHF, Gönner und Mitglieder frei

Medienkontakt: Romano Zerbini Verein PhotoCreatives / Photobastei Sihlquai 125 8005 Zürich email: romano.zerbini@photobastei.ch T +41 44 240 22 00 M +41 79 220 09 84