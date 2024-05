terre des hommes schweiz

imagine Festival am 7./8. Juni: Das Wochenende für Vielfalt und gegen Diskriminierung

Imagine Festival 2024:

Das Wochenende für Vielfalt und gegen Diskriminierung

Mit einem kulturellen Höhepunkt startet Basel in den Sommer: Am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juni, findet das imagine Festival auf dem Barfüsserplatz und dem Klosterhof statt. Das Festival bietet eine Bühne für die Jugendkultur und setzt ein starkes Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung .

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das imagine Festival ein fester Bestandteil der Basler Jugendkultur und lockt jeweils rund 28'000 Besucher*innen an. Das diesjährige Festivalprogramm, das kostenlos zugänglich ist, bringt Spoken Word-Auftritte und weitgefeierte Acts auf die Bühne. So darf sich das Publikum beispielsweise auf die Headliner Apsilon (Rap), Crème Solaire (Electro-Punk) und LEILA (Indie) freuen.

Mehr «Awareness» und Sicherheit

Jedes Jahr beschäftigt sich das selbstorganisierte Jugendprojekt vertieft mit einem Thema. In diesem Jahr steht «Sicherheit» im Fokus. Denn dass sich nicht alle Menschen gleich sicher fühlen können, hat oft mit Diskriminierung zu tun. An einem Podiumsgespräch mit Fachpersonen wird dieses Thema am Samstagabend vertieft.

Dem imagine-Team ist es ein Anliegen, mit dem Festival einen Raum zu schaffen, der für möglichst viele Personen sicher sein kann. In Zusammenarbeit mit der Opferhilfe Basel wurde deshalb das «Awareness»-Konzept in diesem Jahr überarbeitet.

imagine ist mehr als ein Festival

Das selbstorganisierte Jugendprojekt von terre des hommes schweiz ist ein einzigartiges Kreativlabor in der Regie von jungen Menschen aus der Region Basel. Seit mehr als 20 Jahren leistet imagine wichtige Beiträge für ein sensibilisierteres kollektives Beisammensein.

Das Team besteht aus rund 40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zudem engagieren sich jedes Jahr zahlreiche freiwillige Helfer*innen am imagine-Programm. Das gemeinsam Ziel: Sich gegen jegliche Form von Benachteiligung und für ein gewaltfreies und friedliches Zusammenleben einzusetzen.

imagine leistet Sensibilisierungsarbeit in Form von Workshops an Schulen, Podcasts zum Thema «Vorurteile und Schubladisierung», Filmreihen zu starken Frauenrollen und Kollaborationen zu Themen wie Diskrimination aufgrund von körperlichen Einschränkungen. Damit verwirklicht imagine seine Vision, mehr als ein Festival zu sein.

Wir laden Sie als Medienvertreter*in herzlich zum Eröffnungsapéro ein:

Freitag, 7. Juni, 17:00 Uhr, Historisches Museum Basel

Nach der Begrüssung der Gäste durch das Sensibilisierungsteam von imagine, haben wir in diesem Jahr die grosse Ehre, das Festival mit einer Rede von Mustafa Atici (Regierungsrat Basel-Stadt) einzustimmen. Anschliessend begrüssen wir Franziska Lauper (Geschäftsleiterin von terre des hommes schweiz) und Brigitta Gerber (Präsidentin terre des hommes schweiz) auf der Bühne.

Bitte melden Sie sich zum Apéro an:

jasmin.schraner@terredeshommes.ch, +41 61 335 91 51

Links

Pressemappe: www.imaginebasel.ch/presse

Festival-Website: imaginebasel.ch/festival

terre des hommes schweiz über imagine: www.terredeshommesschweiz.ch/imagine

Auskunft

Expertise zu Jugendpartizipation:

Luciano Gagliardi (he/him), Projektkoordination imagine bei terre des hommes schweiz, luciano.gagliardi@terredeshommes.ch, +41 79 341 58 90

Sensibilisierungsarbeit von imagine:

Til Hänggi (he/him), til.haenggi@imaginebasel.ch, +41 78 696 38 68‬

Festival-Programm und die musikalischen Acts:

Joshua Rössle (he/him), joshua.roessle@imaginefestival.ch, +41 79 384 56 13

terre des hommes schweiz ist eine entwicklungspolitische Organisation, die Jugendliche in Afrika, Lateinamerika und der Schweiz stärkt. Gemeinsam setzen wir uns für sozialen Zusammenhalt, globale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit und ein menschenwürdiges Leben für alle ein. Mit unseren Partner*innen vor Ort und in strategischen Partnerschaften und Allianzen arbeiten wir für eine starke Zivilgesellschaft.

Medienkontakt: Jasmin Schraner (she/her) jasmin.schraner@terredeshommes.ch, +41 61 335 91 51

terre des hommes schweiz | Kasernenhof 8 | 4058 Basel | +41 61 338 91 38 www.terredeshommes.ch | info@terredeshommes.ch