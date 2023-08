Ferris Bühler Communications

Einladung zur Edelweiss Flugzeugtaufe vom Airbus A320 «Villars-sur-Ollon» am Flughafenfest 2023

Edelweiss benennt ihre Flugzeuge seit 2016 nach dem Motto «Wo Edelweiss zuhause ist» nach Regionen, in denen die Königin der Alpenblumen heimisch ist. Das soll auch für den Airbus A320 mit der Registrierung HB-JLR nicht anders sein.

Wir freuen uns sehr, den jüngsten Flottenzugang von Edelweiss auf den Namen «Villars-sur-Ollon» zu taufen. Mit ihren weiten Landschaften, der reinen, frischen Luft und den zahlreichen Angeboten an Outdoor- und Indoor-Aktivitäten erweisen sich die Waadtländer Alpen als ideales Reiseziel während der warmen Jahreszeit. Und sie bietet der Alpenblume Edelweiss einen wunderbaren Lebensraum. Villars-sur-Ollon ist geradezu prädestiniert für die Zusammenarbeit mit der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft.

Edelweiss und Villars-sur-Ollon laden Sie herzlich zur Flugzeugtaufe im Rahmen des Flughafenfestes am Flughafen Zürich ein:

Datum: Freitag, 1. September 2023

Zeit: 15:30 bis 18:00 Uhr

Ort: Flughafen Zürich

Bitte melden Sie sich bis am Montag, 28. August per E-Mail unter anina@ferrisbuehler.com oder telefonisch unter 056 544 63 85 für diesen Event an. Alle weiteren Details erfahren Sie nach Ihrer Anmeldung.

Sonnige Grüsse

Anina Meier

i.A. Edelweiss

