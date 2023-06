terre des hommes schweiz

imagine-Festival: Einladung zum Eröffnungsapéro mit Regierungsrätin Esther Keller

Imagine-Festival: Einladung zum Eröffnungsapéro

Gerne laden wir Sie als Medienvertreter*in am Freitag, 9. Juni, um 17 Uhr zum Eröffnungsapéro vom imagine-Festival auf dem Barfüsserplatz ein.

Das Festival wird in diesem Jahr auf dem Barfüsserplatz feierlich von Regierungsrätin Esther Keller (GLP) und der Grossrätin Fina Girard (ehemalige imagine-Mitarbeitende, Junges Grünes Bündnis Basel) eröffnet. Anschliessend werden Franziska Lauper, Geschäftsleiterin von terre des hommes schweiz, und Brigitta Gerber, Präsidentin terre des hommes schweiz, die anwesenden Gäste begrüssen. Nach dem Apéro startet um 18.15 Uhr der erste Act auf der grossen Bühne und das Festival kann beginnen. Das vielfältige Musik- und Sensibilisierungsprogramm steht auch in diesem Jahr am 9./10. Juni unter dem imagine-Slogan «Für Vielfalt. Gegen Diskriminierung».

Vielen Dank für Ihren Besuch und die Berichterstattung!