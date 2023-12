Andermatt Swiss Alps AG

Mobilitätsprojekt für den Sportbus gestartet

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Mobilitätsprojekt für den Sportbus gestartet

Als erstes führt Andermatt E-Bus Flotte ein

Mit dem Projekt «Digitalisierung und Elektrifizierung Sportbus Andermatt» will die Buskommission Andermatt-Hospental das Angebot nachhaltig und kundenfreundlich weiterentwickeln. Erste Massnahmen werden diesen Winter umgesetzt. So verkehrt ab diesem Winter in Andermatt erstmals eine E-Bus Flotte. Der Fahrplan wurde optimiert und die Routen den heutigen Bedürfnissen angepasst

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

*** English version attached ***

Freundlich grüsst

Stefan Kern

Stefan Kern Chief Communication Officer Andermatt Swiss Alps AG Bahnhofplatz 3 | 6490 Andermatt

Phone +41 41 874 88 33 I Mobile +41 78 663 29 63 s.kern@andermatt-swissalps.ch