Konstantin Schaller neuer Energie-Partner bei Simon-Kucher: "Wer im Energiesektor nicht an Transformation denkt, wird untergehen!"

Mit Konstantin Schaller gewinnt die Strategieberatung Simon-Kucher einen Transformationsexperten als neuen Partner. Schaller übernimmt dabei ein Doppelmandat: Neben seiner Leitungsposition in der globalen Chemicals, Energy und Base Materials Practice ist er auch Teil des Führungsteams in der Insurance-Practice. Schaller wird sich auf die Themen Wachstumsstrategie und Wirkungszentrierung in der Energie- & Versorgungswirtschaft konzentrieren.

Transformationsexperte Konstantin Schaller wechselt von Eraneos (vormals SMP Strategy Consulting) zu Simon-Kucher und verstärkt die Strategieberatung als neuer Partner in den Bereichen Energie & Versorgung sowie Insurance.

Entscheidungsstark, wirkungszentriert, technologieaffin

"Konkurrenzdruck, neue Technologien, steigende Kundenanforderungen: Die Nachfrage der Energiebranche nach Wachstumskonzepten wächst rapide", weiß Thomas Haller, globaler Leiter der Chemicals, Energy und Base Materials Practice. "Wir haben gezielt nach einer Person gesucht, die nicht nur versteht, unter welch immensem Druck die Branche steht, sondern auch durch Führungsstärke, Innovation und technisches Verständnis glänzt. Konstantin Schaller ist die Art von Partner, die sich unsere Kundschaft wünscht: entscheidungsstark, wirkungszentriert, technologieaffin."

Ohne Transformation droht der Untergang

Seit Anfang Dezember kann Schaller genau diese Expertise unter Beweis stellen, überzeugt Kundschaft und Kollegium durch Dynamik und Entschlossenheit. "Wer im Energiesektor nicht an Transformation denkt, wird untergehen!", betont Schaller. "In Zeiten von Smart Grids, dynamischen Tarifen und Angriffen auf kritische Infrastruktur reicht es nicht mehr aus, sich im Mittelmaß zu bewegen, um langfristig zu überleben. Es braucht Handlungsfähigkeit, Prozessoptimierung durch KI aber auch bessere Kundenkommunikation."

Perfect Match: Tiefes Marktverständnis, KI-Kompetenzen und ein breites Portfolio

Ob das in Form eines Doppelmandats und einer bereichsübergreifende Leitungsrolle leistbar ist? "Zweifache Leistungsverantwortung erfordert zweifelslos ein Verständnis für Synergien. Dann aber profitieren Unternehmen von der Dualität", weiß Schaller aus Erfahrung. "Neue Blickwinkel, ungeahnte Potenziale: Was kompliziert klingt, ist in der Realität ein immenser Vorteil." Dies stellte Schaller in diversen Projekten immer wieder unter Beweis. Jetzt widmet er seine Expertise ganz Simon-Kucher. "Tiefes Marktverständnis, KI-Kompetenzen und ein breites Portfolio mit Raum für Wachstum - Simon-Kucher scheint wie für mich gemacht."

Kurz-Bio: Konstantin Schaller ist Partner in der globalen Strategieberatung Simon-Kucher in Köln. Seine Leitungsposition umfasst dabei gleich zwei Kompetenzbereiche: Energie & Versorgung sowie auch Insurance. Als Experte für Wachstumsstrategien und Transformationsprozesse mit über einer Dekade Erfahrung liegt sein Fokus auf Better Growth und Wirkungszentrierung.

