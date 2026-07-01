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Neue Führungsstruktur bei SMP in Kraft

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MEDIENMITTEILUNG SMP - PSL / Swissmilk

Bern, 01. Juli 2026

Neue Führungsstruktur bei SMP in Kraft

Wie im März angekündigt, ist heute die vereinfachte Organisationsstruktur der Schweizer Milchproduzenten SMP in Kraft getreten. Micaël Müller und Stefan Arnold haben als Co-Geschäftsführer die operative Verantwortung des Verbands übernommen.

Mit dem Ziel, die Handlungsfähigkeit des Verbands in einem zunehmend anspruchsvollen agrarpolitischen und marktwirtschaftlichen Umfeld zu stärken, hat die SMP im März 2026 eine vereinfachte Organisationsstruktur mit einer Co-Geschäftsführung angekündigt, die heute in Kraft getreten ist. Die Geschäftsleitung wird dabei von 5 auf 4 Mitglieder reduziert.

Die operative Führung des Verbands liegt neu bei Micaël Müller und Stefan Arnold. Als Co-Geschäftsführer verantworten sie gemeinsam die Weiterentwicklung der SMP und die Umsetzung der strategischen Ziele des Verbands. Das Modell trägt der zentralen Bedeutung der beiden Kernaufgaben der SMP Rechnung: einer starken politischen Interessenvertretung und einer wirksamen Positionierung der Schweizer Milch im Markt.

Komplettiert wird die vierköpfige Geschäftsleitung durch Christa Brügger, Leiterin Organisation und Kommunikation, sowie Stephan Schneider, Leiter Finanzen, Personal und zentrale Dienste. Mit der neuen Organisationsstruktur bündelt die SMP Verantwortlichkeiten, vereinfacht Abläufe und verkürzt Entscheidungswege. Ziel ist es, die Interessen der Schweizer Milchproduzentinnen und Milchproduzenten noch wirksamer zu vertreten und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Milch nachhaltig zu stärken.

Stephan Hagenbuch, der bisherige Vorsitzende der Geschäftsleitung, wird den Verband als Beauftragter des Vorstands für Agrar- und Marktpolitik und Sonderprojekte in strategischen Fragen weiterhin unterstützen. Die SMP dankt Stephan Hagenbuch für sein langjähriges ausserordentliches Engagement. Während insgesamt 35 Jahren hat er die Entwicklung des Verbands und der Schweizer Milchbranche entscheidend mitgeprägt.

Auskünfte

Christa Brügger, Leiterin Kommunikation SMP, 031 359 52 14